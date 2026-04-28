Denver gagne… mais le doute persiste

Les Nuggets ont sauvé leur peau dans ce Game 5 face à Minnesota, s’imposant 125-113 pour revenir à 3-2 dans la série. Une victoire nécessaire, presque attendue vu les circonstances, mais qui ne suffit pas à dissiper les doutes autour de la franchise du Colorado. Car derrière le score, derrière la ligne de stats impressionnante de Nikola Jokic, les signaux restent troublants. Antoine et Shaï ont approfondi le sujet dans le CQFR. Debrief.

Sur le papier, Denver a fait le travail. À domicile, face à une équipe des Timberwolves privée de deux créateurs majeurs, dont sa superstar, il fallait gagner. Et les Nuggets l’ont fait sans trembler outre mesure, en contrôlant globalement le match après une première alerte dans le quatrième quart-temps. Jokic a retrouvé des couleurs avec 27 points, 12 rebonds et 16 passes, dictant le tempo et rappelant pourquoi il reste l’un des joueurs les plus dominants de la planète.

Mais c’est justement là que le bât blesse. Cette performance, aussi impressionnante soit-elle, ressemble presque à un minimum syndical dans ce contexte. Denver n’a pas battu une équipe au complet, ni même une version proche de son plein potentiel. Minnesota évolue sans ses deux principaux manieurs de ballon, ce qui s’est traduit par une attaque brouillonne, 25 pertes de balle et une animation offensive très limitée. Dans ces conditions, la victoire des Nuggets apparaît moins comme une démonstration que comme une obligation remplie.

Et surtout, elle arrive après trois matchs très inquiétants.

Une série qui a changé de visage

Jusqu’ici, Denver a été bousculé, parfois même dominé, par une équipe des Timberwolves qui a su exposer ses failles. Défensivement d’abord, avec une incapacité à contenir les initiatives adverses, mais aussi dans l’intensité globale. Les Nuggets ont semblé subir le défi physique imposé par Minnesota, notamment dans la raquette et sur les extérieurs.

Nikola Jokic lui-même n’a pas échappé aux critiques. Moins tranchant sur les précédents matchs, frustré face à la défense collective et à l’impact de Rudy Gobert, il a montré des signes d’agacement rarement vus à ce niveau de compétition. Cette frustration, visible sur certaines séquences tendues, symbolise une équipe qui doute, qui cherche des solutions et qui ne les trouve pas toujours.

Ce Game 5 a offert un répit. Jokic a mieux contrôlé le rythme, s’est montré plus serein, moins exposé défensivement aussi. Mais une question persiste : est-ce un vrai tournant ou simplement une parenthèse face à un adversaire diminué ?

Une victoire logique… mais pas rassurante

Le sentiment général est assez paradoxal. D’un côté, Denver reste en vie et montre sa capacité à répondre dans l’urgence. De l’autre, cette victoire ne gomme rien des inquiétudes accumulées. Car sur l’ensemble de la série, les Nuggets n’ont pas donné l’impression d’être la meilleure équipe.

C’est même tout l’inverse qui a parfois sauté aux yeux. Minnesota, malgré les absences, a montré plus de cohérence, plus d’impact défensif, plus de maîtrise dans certains moments clés. Et sans les blessures, la série aurait pu déjà être terminée.

Ce qui interroge, c’est l’écart entre le statut de Denver et ce qu’il propose sur le terrain. Cette équipe a l’expérience, elle a déjà renversé des situations similaires, elle connaît ces scénarios de comeback en playoffs. Elle ne paniquera pas en étant menée, elle sait gérer la pression. Mais l’expérience ne suffit pas toujours à masquer les failles. Et ces failles sont bien là.

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Le piège du Game 6

Le prochain match à Minnesota ressemble à un tournant absolu. Pour les Timberwolves, c’est un Game 7 avant l’heure. Une opportunité de conclure à domicile malgré les absences, portée par l’énergie du public et l’élan d’une équipe qui veut confirmer son emprise de début de série (3-1).

Pour Denver, c’est un test de vérité. Une victoire relancerait complètement la dynamique en leur faveur et mènerait à un Game 7 à domicile. La pression serait totalement inversée. Mais même dans ce scénario favorable, une interrogation subsistera : que vaut réellement Denver dans ces playoffs ?

Car la fatigue commence aussi à se voir. Jokic, comme Jamal Murray, donne des signes d’usure en fin de match. Les rotations sont limitées, certaines absences pèsent plus lourd qu’elles n’en ont l’air, et l’intensité demandée par cette série laisse des traces.

Des doutes légitimes, une opportunité réelle

C’est tout le paradoxe de ces Nuggets. Une équipe capable du meilleur, avec un collectif rodé et une superstar unique, mais qui traverse une zone de turbulence au pire moment de la saison. Les doutes qui l’entourent sont légitimes, presque inévitables après les dernières prestations. Et pourtant, tout reste ouvert.

Denver a déjà prouvé qu’il pouvait encaisser les coups, digérer les défaites et rebondir dans des contextes similaires. C’est peut-être même sa plus grande force en playoffs : ne pas sombrer quand tout vacille. Cette capacité à rester debout pourrait encore faire la différence dans cette série.

Mais pour cela, il faudra bien plus que ce Game 5. Car battre une équipe diminuée à domicile ne suffit pas à convaincre. Pas à ce stade de la compétition. Pas pour une équipe qui ambitionne d’aller au bout.

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