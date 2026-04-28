Les fans de Denver se déchaînent sur Jaden McDaniels

Entre provocations, poster et humiliation collective, Jaden McDaniels a vécu une soirée sous tension à Denver… et le public ne l’a pas lâché une seconde.

L’ambiance était déjà électrique à la Ball Arena, mais elle a basculé dans une autre dimension lorsque Jaden McDaniels est devenu la cible numéro un du public de Denver. En difficulté tout au long de ce Game 5, l’ailier des Timberwolves a vécu une soirée compliquée, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes, alors que les Nuggets ont largement dominé pour s’imposer 125-113 et rester en vie dans la série.

Le contexte n’a évidemment rien arrangé. Depuis plusieurs jours, McDaniels s’est attiré les foudres du Colorado après avoir qualifié les Nuggets de « mauvais défenseurs » à l’issue du Game 2. Une sortie qui n’est pas passée inaperçue, surtout dans une série déjà tendue. Puis, lors du Game 4, l’ailier a encore fait monter la pression en brisant un code officieux de la ligue en fin de match, provoquant la colère immédiate de Nikola Jokic, venu le confronter.

Dans ce Game 5, tout s’est accumulé. Alors que Denver creusait rapidement l’écart, les supporters ont choisi leur cible. Chaque ballon touché par McDaniels était accompagné de huées, et la tension a encore grimpé d’un cran lorsqu’il s’est fait posteriser en plein troisième quart-temps par Christian Braun, parfaitement servi par Jokic. Une action spectaculaire qui a définitivement fait basculer la salle dans la moquerie ouverte.

Ball Arena has broken out in a "McDaniels sucks" chant 👀 pic.twitter.com/w1tLuF0c0I — Rachel Strand (@MileHighRachel) April 28, 2026

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Sur le plan sportif, le match a rapidement tourné à la démonstration. Portés par un Nikola Jokic en mode chef d’orchestre, les Nuggets ont déroulé leur basket avec une maîtrise impressionnante. Le pivot serbe a compilé 27 points, 12 rebonds et 16 passes, ajoutant encore deux contres à une ligne de stats déjà monstrueuse. À ses côtés, Jamal Murray a apporté 24 points et une activité précieuse des deux côtés du terrain, pendant que Spencer Jones signait une performance complète avec 20 points et une défense omniprésente.

Collectivement, Denver a surclassé Minnesota dans tous les compartiments du jeu. Les Nuggets ont shooté à 57%, distribué 35 passes décisives et surtout provoqué 25 pertes de balle adverses, converties en 35 points. Une domination nette qui s’est traduite par un écart grimpant jusqu’à +27 en cours de rencontre.

Dans ce contexte, la prestation de McDaniels est passée au second plan, mais elle symbolise parfaitement sa soirée. L’ailier a terminé avec 13 points, 3 rebonds et 4 ballons perdus, sans jamais réussir à inverser la dynamique ni à faire taire une salle acquise à sa perte.

La série est désormais relancée, et la pression va changer de camp avec le Game 6 à Minnesota. Mais une chose est sûre : McDaniels, lui, ne sera pas oublié de sitôt par le public de Denver après cette séquence aussi bruyante que symbolique.