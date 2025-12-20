Derrick White, le joueur le plus sous-côté de la NBA ?

L'entraîneur du Miami Heat Erik Spoelstra a adressé un joli compliment à Derrick White : il est le joueur le plus sous-côté en NBA.

Aux Boston Celtics, l'importance de Derrick White n'est plus à démontrer. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un hasard si la franchise du Massachussetts l'a conservé malgré le grand ménage effectué l'été dernier pour des raisons financières.

Encore cette nuit, le meneur de 31 ans a joué un rôle déterminant pour permettre la victoire des siens contre le Miami Heat (129-116). Au total, l'ex-joueur des San Antonio Spurs a compilé 33 points, 6 passes décisives, 5 rebonds et 4 contres.

Et après ce match, l'entraîneur du Heat Erik Spoelstra lui a adressé un joli compliment.

"Je pense qu'il est le joueur le plus sous-côté de la Ligue. Ce gars est un gagnant, quel que soit le rôle qu'on lui confie. Sur ce match, il a clairement démontré qu'il était un marqueur complet... En défense, il accomplit tellement de choses.

Sur les postes extérieurs, c'est lui le meilleur contreur de la Ligue", a tranché le coach floridien devant les médias.

Un hommage amplement mérité pour Derrick White. En l'absence de Jayson Tatum, blessé, il assume parfaitement son rôle de lieutenant pour épauler Jaylen Brown. Une valeur sûre pour les Celtics.

Derrick White entre dans l’histoire des Celtics avec un record improbable