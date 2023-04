Devin Booker, “le meilleur performeur” des playoffs 2023 ?

Discrètement, ou pas, Devin Booker fait une campagne de playoffs de très haut niveau. Bien sûr, l'arrière des Phoenix Suns profite de l'attention générée par Kevin Durant pour avoir davantage d'espace et de situations favorables. Mais ça ne voulait pas forcément dire que l'on s'attendait à ce qu'il soit le seul joueur avec Michael Jordan (en 1992) a démarré ses 4 premiers matches de playoffs avec au moins 30 points, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre à 65% de true-shooting percentage.

JJ Redick a voulu mettre en lumière l'incroyable efficacité de Booker dans un segment de son émission The Old Man and the Three.

"Donnons un peu d'amour à celui dont on pourrait dire qu'il est le meilleur performeur de ces playoffs pour le moment : Devin Booker. Quand les Suns ont recruté Kevin Durant, on a tous dit que ce serait bien pour Chris Paul et Booker. C'est on ne peut plus vrai. Non pas qu'il ait arrêté de mettre des tirs compliqués, mais avec KD, il y a l'un des meilleurs joueurs de tous les temps à côté et les adversaires sont obligés de s'en inquiéter. Les espaces s'ouvrent naturellement pour Booker. Au dernier match, il allait vraiment où il voulait et a pu attaquer le cercle".

Phoenix accueille les Clippers dans le game 5 de leur série cette nuit. Sans Kawhi Leonard, blessé, et avec la forme que tient Devin Booker en face, l'issue semble assez prévisible. Depuis le début des playoffs, Booker tourne à 34.8 points, 5.5 rebonds et 4.3 passes de moyenne à 57% d'adresse globale, ce qui est assez vertigineux.

