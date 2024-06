Draft NBA : Le scénario idéal pour les Français

Avec au moins trois joueurs attendus au premier tour, et un probable premier choix avec Zaccharie Risacher ou Alexandre Sarr, la Draft NBA 2024 s’annonce historique pour la France. À environ 24 heures de l’échéance, voici le scénario idéal pour les Français inscrits.

Dans la plupart des mock drafts de référence, tout comme dans la nôtre, Zaccharie Risacher est désigné comme le futur premier choix de cette draft. À ce stade, tout autre résultat serait une déception pour le Français. Atlanta, avec toutes ses incertitudes, n’est pas nécessairement la situation idéale. Cependant, être choisi en première position reste un accomplissement majeur. Cela lui offrirait un ticket vers le statut de star et le salaire le plus élevé parmi les rookies (10,5 M$ en 2024-25).

Alexandre Sarr pourrait également aspirer à la première place, à laquelle il est encore annoncé dans certaines prédictions. Mais selon Jake Fischer de Yahoo Sports, l’intérieur de Perth préférerait être choisi en deuxième position par les Wizards. D’ailleurs, Sarr ne s’est même pas entraîné devant les Hawks, malgré leur intérêt. Paradoxalement, le scénario idéal pour Sarr serait de partir juste après son compatriote, pour rejoindre Bilal Coulibaly et devenir une des pierres angulaires du projet de la capitale.

From France to the top of the Empire State Building with draft prospects Alex Sarr & Zaccharie Risacher! 🇫🇷 🇺🇸

The 2024 #NBADraft presented by State Farm begins Wednesday at 8pm/et on ABC/ESPN! pic.twitter.com/68iXfkhAiR

— NBA Draft (@NBADraft) June 24, 2024