On vous racontait ce matin à quel point LeBron James avait été décisif pour les Lakers dans le game 4 contre Memphis. Le King a d'bord envoyé le match en prolongation en égalisant à 0.8 seconde de la fin du 4e quart-temps, puis a creusé l'écart définitivement en prolongation sur un panier avec la faute. Outre ces accomplissements non-chiffrés, LeBron a aussi marqué de son empreinte cette rencontre sur le plan des statistiques et des records.

Un record personnel, tout d'abord. LeBron James a pris 20 rebonds dans cette partie, ce qui est tout simplement sa meilleure performance en carrière, saison régulière et playoffs confondus, à... 38 ans, ce qui n'est pas banal.

Un record de longévité, ensuite. Le "Chosen One" est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire de la NBA à compiler au moins 20 points et 20 rebonds dans une rencontre de playoffs. Et de loin ! Wilt Chamberlain l'avait fait en 1973, alors qu'il avait 36 ans et 262 jours. LeBron a 38 ans et 115 jours.

Vu son niveau et sa forme physique, il n'est pas impossible qu'il repousse encore ce record de quelques mois prochainement ou dans les années à venir...

