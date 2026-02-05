Evan Mobley, pièce maîtresse d’un all-in pour Giannis Antetokounmpo ?

Cleveland pourrait tenter le tout pour le tout sur Giannis Antetokounmpo en proposant un package incluant Evan Mobley. Un scénario audacieux à suivre de près.

À quelques heures de la trade deadline, les rumeurs autour de Giannis Antetokounmpo ne cessent de s’intensifier, et les Cleveland Cavaliers apparaissent désormais dans certaines projections comme un prétendant surprenant pour attirer la superstar des Milwaukee Bucks. Ce scénario repose sur une condition radicale : la mise sur le marché de Evan Mobley, l’intérieur de 24 ans récompensé récemment du titre de DPOY et considéré comme l’un des jeunes piliers les plus précieux de la ligue.

Cleveland a déjà opéré plusieurs mouvements audacieux ces derniers jours, notamment avec l’arrivée de James Harden en échange de Darius Garland, signe que la franchise veut mettre toutes les chances de son côté pour franchir un cap dans la course aux finales NBA. On notera aussi le move concernant Lonzo Ball dont l'objectif était uniquement de gagner en flexibilité financière. Mais une fexibilité dans quel but si ce n'est justement d'aller chercher une pièce maîtresse ?

Le "tout ou rien" implique cependant d’être prêt à sacrifier des éléments très précieux, et Mobley est au centre de cette discussion. Selon des insiders, si les Cavs acceptaient de rendre Mobley disponible dans un package, accompagné par exemple d’un premier tour de draft 2031 et d’un swap pour 2032, cela pourrait constituer une offre plus attractive que ce que nombre d’autres équipes pourraient proposer aux Bucks pour Giannis.

Dans ces projections, la présence de Mobley, jeune, All-Star et défensivement élite, serait la clé pour que Cleveland puisse réellement se mêler à la course au Greek Freak.

Il est important toutefois de souligner que rien n’indique officiellement que les Cavaliers ont fait une offre concrète incluant Mobley pour Giannis à ce stade. Les démarches restent en grande partie spéculatives, basées sur des modèles de trade possibles et des analyses de ce que Milwaukee pourrait demander pour lâcher son franchise player.

Pour Cleveland, la perspective de proposer Evan Mobley à Milwaukee pose une profonde question stratégique : s’agit-il d’un pari calculé qui pourrait propulser l’équipe au sommet de la Conférence Est, ou de renoncer à une pièce maîtresse d’avenir pour un coup de poker ? Le débat fait rage dans les cercles d'analystes et l’évolution du dossier sera vraisemblablement l’un des sujets les plus suivis jusqu’à la trade deadline de ce soir.

