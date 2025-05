Si on n’en connaît pas encore tous les participants, on connaît le calendrier exact des Finales NBA 2025. Le Oklahoma City Thunder ne sait pas encore qui des Indiana Pacers et des New York Knicks il affrontera. Mais Shai Gilgeous-Alexander et les siens savent désormais quand.

Les NBA Finals débuteront le jeudi 5 juin à 20h30. Soit dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 à 2h30 heure française.

Le programme des Finales NBA 2025 :

Game 1 : nuit du jeudi 5 juin au vendredi 6 à 2h30 à Oklahoma City

Game 2 : nuit du dimanche 8 au lundi 9 à 2h00 à OKC

Game 3 : nuit du mercredi 11 au jeudi 12 à 2h30 à NY ou IND

Game 4 : nuit du vendredi 13 au samedi 14 à 2h30 à NY ou IND

Game 5 : nuit du lundi 16 au mardi 17 à 2h30 à OKC

Game 6 : nuit du jeudi 19 au vendredi 20 à 2h30 à NY ou IND

Game 7 : nuit du dimanche 22 au samedi 23 à 2h00 à OKC

Ce calendrier comporte une excellente nouvelle pour les joueurs. Ils auront en effet deux jours de repos complet entre chaque match, sauf entre le #3 et #4 (un seul jour de récup’). Lors des tours précédents, il n’y avait qu’une seule journée complète entre deux matches d’une même série.

Et beaucoup, à l’image d’Aaron Gordon, se sont demandés si ça n’a pas joué un rôle dans certaines des blessures qui ont touché des joueurs majeurs. Avec forcément à la clé un impact sur les résultats.

Les ruptures du tendon d’Achille de Jayson Tatum et Damian Lillard peuvent être liées à plusieurs raisons, mais la fatigue peut clairement en faire partie. C’est encore plus probable pour Steph Curry et Aaron Gordon, les blessures aux ischios intervenant surtout sur des organismes fatigués.

Ces Finales NBA permettront donc aux joueurs d’éviter ce type de souci. Enfin, pour le Thunder en tout cas. Car si les Knicks venaient à réagir la nuit prochaine, puis au match suivant, le vainqueur à l’Est pourrait n’avoir fini que le 3 juin. Et donc enchaîner dès le 5, le tout après avoir joué un soir sur 2 toutes les Finales de Conf’, et les tours précédents.