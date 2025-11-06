Frayeur à Miami : la maison d’Erik Spoelstra ravagée par un incendie

Erik Spoelstra, le head coach du Miami Heat, a vu sa maison ravagée par un incendie à Miami.

Une importante opération des pompiers de Miami-Dade s’est déroulée dans la nuit de mercredi à jeudi, après qu’un incendie s’est déclaré dans une résidence enregistrée au nom d’Erik Spoelstra, le head coach du Miami Heat.

Les secours ont été appelés aux alentours de 4h36 du matin pour un feu dans une maison individuelle située à l’intersection de Davis Road et Ponce De Leon Road. À leur arrivée, les pompiers ont découvert deux structures entièrement en flammes sur la propriété et ont immédiatement demandé du renfort.

Selon le communiqué de Miami-Dade Fire Rescue, une partie du bâtiment s’est effondrée, obligeant les équipes à adopter une stratégie défensive pour maîtriser le sinistre. Les opérations étaient toujours en cours plusieurs heures plus tard.

Aucune blessure n’a été rapportée pour le moment, et les autorités n’ont pas encore précisé si quelqu’un se trouvait à l’intérieur au moment du drame.

Erik Spoelstra va devenir le boss de Team USA

Le Heat jouait la nuit dernière à Denver, et il n’est pas encore clair si Spoelstra était déjà rentré en Floride au moment où le feu s’est déclenché. Les images diffusées par les médias locaux montrent une maison partiellement calcinée, avec des murs noircis et d’importants dégâts matériels.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de l’incendie. En attendant, la priorité reste de sécuriser la zone et de s’assurer qu’aucune victime ne se trouvait sur les lieux.

On espère évidemment avoir des nouvelles rassurantes rapidement en ce qui concerne Erik Spoelstra et sa famille.