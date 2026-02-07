Malgré de nombreuses rumeurs ces dernières semaines, Giannis Antetokounmpo n'a pas quitté les Milwaukee Bucks lors de la deadline. Après l'annonce de ce statu quo, un autre bruit de couloir a circulé : la franchise du Wisconsin pensait à mettre le Grec au frigo pour la fin de la saison.

Avec sa blessure au mollet le 23 janvier dernier, le Greek Freak a été annoncé indisponible entre 4 à 6 semaines. Et face aux mauvais résultats de l'actuel 12ème à l'Est, certains pensaient que les Bucks allaient activer le mode "tanking".

Mais en conférence de presse, le coach des Bucks Doc Rivers a été clair : Antetokounmpo sera de retour dès qu'il sera prêt.

"Il jouera dès qu'il sera rétabli. Nous devons simplement nous assurer qu'il se trouve en bonne santé. Il y est presque. Il s'entraîne. Et il a l'air en forme. J'espère donc que ce sera le plus tôt possible", a annoncé l'entraîneur de Milwaukee devant les médias.

Sans le natif d'Athènes, les Bucks affichent un bilan de 6 victoires pour 14 défaites. Avec lui, les résultats sont bien évidemment meilleurs : 15-15. Actuellement en 21-29, Milwaukee va donc chercher à faire un run pour le Play-in avec le retour de Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks ont-ils bluffé ?