Actuellement blessé au mollet, Giannis Antetokounmpo va bel et bien rejouer cette saison sous les couleurs des Milwaukee Bucks.

Non, les Bucks ne vont pas mettre Giannis Antetokounmpo au frigo

Malgré de nombreuses rumeurs ces dernières semaines, Giannis Antetokounmpo n'a pas quitté les Milwaukee Bucks lors de la deadline. Après l'annonce de ce statu quo, un autre bruit de couloir a circulé : la franchise du Wisconsin pensait à mettre le Grec au frigo pour la fin de la saison.

Avec sa blessure au mollet le 23 janvier dernier, le Greek Freak a été annoncé indisponible entre 4 à 6 semaines. Et face aux mauvais résultats de l'actuel 12ème à l'Est, certains pensaient que les Bucks allaient activer le mode "tanking".

Mais en conférence de presse, le coach des Bucks Doc Rivers a été clair : Antetokounmpo sera de retour dès qu'il sera prêt.

"Il jouera dès qu'il sera rétabli. Nous devons simplement nous assurer qu'il se trouve en bonne santé. Il y est presque. Il s'entraîne. Et il a l'air en forme. J'espère donc que ce sera le plus tôt possible", a annoncé l'entraîneur de Milwaukee devant les médias.

Sans le natif d'Athènes, les Bucks affichent un bilan de 6 victoires pour 14 défaites. Avec lui, les résultats sont bien évidemment meilleurs : 15-15. Actuellement en 21-29, Milwaukee va donc chercher à faire un run pour le Play-in avec le retour de Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo, les Milwaukee Bucks ont-ils bluffé ?

