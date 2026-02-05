Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont-ils bluffé ?

En NBA, plusieurs observateurs se demandent si les Milwaukee Bucks ont réellement envisagé un trade de Giannis Antetokounmpo.

Au terme d'un long feuilleton ces dernières semaines, Giannis Antetokounmpo va rester aux Milwaukee Bucks. Avant même la deadline des trades à 21h, la franchise du Wisconsin a fait passer ce message aux autres équipes de la NBA.

Forcément, une question se pose désormais : les Bucks ont-ils réellement envisagé un départ du Greek Freak ? On le sait, ils ont bel et bien eu des discussions avec plusieurs formations. Et ils ont écouté les propositions. Mais étaient-ils vraiment prêts à boucler un deal dès maintenant ?

Certains dans la Ligue en doutent sérieusement après ce dénouement. "Ils n'ont jamais été sérieux (pour l'échanger)", a lancé un dirigeant, resté anonyme, auprès de l'insider Jake Fischer. Sur le papier, un coup de bluff représente effectivement une possibilité.

Initialement, Milwaukee a toujours été réticent à l'idée de trader Antetokounmpo. Au cours des dernières semaines, ils ont accepté d'étudier les offres en raison de son mécontentement devant un projet trop peu compétitif.

Mais peut-être qu'ils ont toujours eu la priorité de le conserver. En gagnant du temps, jusqu'à l'été prochain, les Bucks peuvent avoir l'espoir de mieux l'entourer pour le convaincre de rester. D'après le journaliste d'ESPN Shams Charania, l'actuel 12ème de la Conférence Est croit justement pouvoir monter un effectif de qualité pour 2026-2027.

Si cette théorie se défend, il faut aussi réaliser une précision : un mouvement, de cette importance, reste plus simple à finaliser lors de l'intersaison. Attendre, peu importe les véritables intentions de Milwaukee, incarne donc l'option la plus logique.

Giannis Antetokounmpo, saison terminée sans un trade ?