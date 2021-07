Giannis Antetokounmpo légendaire, Booker invisible : Les notes du Game 3

Les Milwaukee Bucks se sont relancés en battant les Phoenix Suns (120-110) sous l'impulsion des 41 points de Giannis Antetokounmpo lors du Game 3 des finales NBA 2021. Comme après chaque rencontre de cette série, retrouvez nos notes (sur 10) et commentaires sur les acteurs du match.

Giannis Antetokounmpo : 41,5

La moyenne de points de maître Giannis sur les deux derniers matches. 41,5 points. Il est devenu le deuxième joueur de l’Histoire à enchaîner deux rencontres des finales NBA avec plus de 40 pions et 10 rebonds au compteur, juste après Shaquille O’Neal. Le Grec est le meilleur joueur de la série. Et attention, ça, ça a tendance à faire la différence. Presque tout le temps. Bucks in six.

Giannis Antetokounmpo rejoint Shaq, peut-il égaler Jordan ?

Bobby Portis : 7

Pas vraiment en vue lors des deux premiers matches, Bobby Portis sait répondre présent quand ses camarades ont besoin de lui. La preuve avec sa superbe rentrée en jeu hier soir. 11 points et 8 rebonds en 18 minutes pour finir avec un différentiel de +19. C’est beau. Il ne sera pas toujours aussi impact et il sera toujours prêt à se battre (dans tous les sens du terme).

PJ Tucker : 6

Il s’est peut-être fait dunker dessus mais ce bon vieux PJ est vraiment précieux pour les Bucks.

Khris Middleton : 6

L’adresse n’est toujours pas tout à fait là mais il a essayé de noircir la feuille avec 18 points, 7 rebonds et 6 passes décisives. Khris Middleton réserve sa grosse performance pour le Game 4 ou 5, quand les Bucks auront terriblement besoin de lui.

Brook Lopez : 5

Il continue de bien faire son boulot. Brook Lopez a réussi à se rendre utile dans cette série et c’est un grand pas en avant depuis le Game 1.

Jrue Holiday : 7.5

Deux paniers à trois points dans la foulée du run des Suns, 21 points avec 5 paniers primés et une défense féroce. Les Bucks ont retrouvé leur lieutenant. Quand Jrue joue juste, c'est le jour et la nuit pour Milwaukee (lisez cette phrase à haute voix pour savoir s'il vous fait un rendez-vous chez l'orthophoniste ou non). L'action ci-dessous, c'est Jrue pur jus.

Chris Paul : 6.5

Meilleur marqueur (19 pts) et meilleur passeur (9 pds) des Suns, il a fait de son mieux pour compenser la défaillance du soldat Booker. On rajoute un demi-point pour cette séquence face à Giannis Antetokounmpo qui n'a rien changé à l'issue du match mais qui nous a un peu mis les poils tellement c'était superbement exécuté.

Devin Booker : 3

C'était sa note dès son arrivée au Fiserv Forum dans la tenue la plus vilaine de ces playoffs 2021. C'est toujours sa note au terme de ce qui a finalement été son plus mauvais match des playoffs : 3/14 au shoot et probablement un sort d'invisibilité jeté sur lui pour expliquer sa disparition totale lorsque Milwaukee a commencé à creuser l'écart.

suns losing cuz of this atrocious fit devin booker put together pic.twitter.com/5fputRwQlG — YBG (@NiggaOnABirdApp) July 12, 2021

Deandre Ayton : 5

5, comme son nombre de fautes. Il était reparti en mode dominatrix pour filer des coups de fouet aux Bucks dans la raquette avec 16 points en 14 minutes. Puis les fautes ont commencé à s'accumuler, pas toutes très justifiées d'ailleurs, et Monty Williams a dû lui faire passer le 3e quart-temps sur le banc. A son retour, Milwaukee avait 22 points d'avance. Tout sauf un hasard...

Cameron Payne : 3,5

On ne peut pas lui reprocher son manque d'activité. Par contre, c'est la première fois depuis quelque temps que son efficacité (3/10) et son impact sur le score (pire différentiel du match avec -18) évoquaient plus le Payne qui ne trouvait plus de job en NBA que celui qui s'est mué en magnifique back up à Phoenix.

Cameron Johnson : 7

Rien à secouer de ses stats. Il aurait pu shooter à 3/19 et perdre 17 ballons qu'on lui aurait quand même mis 7 pour ce freaking tomar claquer en plein sur la truffe de PJ Tucker. Certes, l'ami PJ ne mesure "que" 1.96 m et a 36 ans, mais rares sont ceux qui osent se frotter à lui et encore moins lui dunker dessus.

Le poster INHUMAIN de Cameron Johnson sur PJ Tucker

Jae Crowder : 6 sur 7

Exceptionnellement, Crowder n'est pas noté sur 10 mais sur 7. 6 sur 7, comme son adresse à trois-points.