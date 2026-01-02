Interrogé sur un éventuel trade d’ici la deadline, Guerschon Yabusele assure ne disposer d’aucune information et prolonge un discours déjà tenu ces dernières semaines sur sa situation aux Knicks.

Alors que son nom circule dans les discussions à l’approche de la trade deadline, Guerschon Yabusele a tenu à clarifier sa position. Le joueur français des New York Knicks s’est exprimé vendredi soir, dans le vestiaire, au sujet d’un éventuel trade d’ici le 5 février. Et visiblement, il est dans le flou.

Dans des propos recueillis par Maxime Aubin de L'Équipe, Yabusele a expliqué ne disposer d’aucune information concrète sur son avenir.

« Je suis comme vous, je ne suis au courant de rien. Comme je l’ai dit, j’essaie de ne plus trop me plaindre de ma situation, de me débrouiller avec ce que j’ai, de tout donner sur le terrain. Et quand je devrai être mis au courant d’un éventuel trade, je serai mis au courant », a-t-il confié.

Un discours apaisé

Cette déclaration s’inscrit dans la continuité des propos tenus par Guerschon Yabusele il y a quelques semaines. Certes il avait publiquement reconnu sa frustration face à son rôle limité à New York. À l’époque, l’intérieur français expliquait traverser une situation difficile.

Mais il insistait déjà sur sa volonté de rester professionnel, de se préparer chaque jour et de maximiser son impact malgré un temps de jeu restreint. Un discours mesuré, qui semble aujourd’hui se prolonger, alors que son avenir chez les Knicks reste incertain.

Une situation sportive toujours compliquée

De retour en NBA la saison passée avec les Philadelphia 76ers, Guerschon Yabusele avait rejoint New York avec l’espoir de s’installer durablement dans la rotation. Signataire d’un contrat de deux ans pour 11,7 millions de dollars, il n’a toutefois pas trouvé le rôle espéré.

Cette saison, il tourne à 3,1 points et 2,1 rebonds en 9,8 minutes, sur 28 matches. Une utilisation limitée qui alimente logiquement les interrogations autour de son avenir, alors que plusieurs sources indiquent que les Knicks seraient désormais ouverts à des discussions.

À ce stade, aucune destination précise n’a émergé. Yabusele, lui, continue d’afficher une posture prudente, préférant se concentrer sur son engagement quotidien plutôt que sur des hypothèses de marché.

