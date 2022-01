Ja Morant, le bel hommage de Gregg Popovich à « un talent spécial »

Ja Morant enchaîne ! Après un retour poussif mi-décembre, le meneur des Memphis Grizzlies lâche clairement les chevaux. Impressionnant contre les Phoenix Suns (114-113) puis les Los Angeles Lakers (104-99), le jeune talent a remis ça contre les San Antonio Spurs (118-105).

Avec 30 points, 8 passes décisives et 6 rebonds, le natif de Dalzell a encore porté son équipe vers la victoire. Et forcément, la montée en puissance du prodige de 22 ans ne passe pas inaperçue dans le monde de la NBA.

Aux premières loges pour assister au show Morant, le coach des Spurs Gregg Popovich l'a encensé.

"En plus de sa vitesse unique, c'est un talent spécial. Il attaque le cercle constamment, et peu importe ce que vous semblez faire contre lui, il y arrive. Mais il a aussi un jeu à mi-distance avec son floater et commence à bien tirer la balle à 3 points.

Puis il mène parfaitement cette équipe. Ils étaient tous prêts à jouer. Ils croient tous en ce qu'ils font, ils ont la certitude qu'ils forment l'une des meilleures équipes de la Ligue. Et ils l'ont démontré", a ainsi analysé Gregg Popovich.