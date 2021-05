Ja Morant, la sortie référence d’un futur (très) grand

Monstrueux dans ce play-in face aux Warriors, Ja Morant a tout simplement sorti la plus belle performance de sa carrière.

Ce 21 mai 2021 sera toujours ancré dans sa tête. Memphis Grizzlies - Golden State Warriors. Le vainqueur gagne le droit d'affronter la tête de série numéro 1, Utah. Le perdant repart une main devant, une main derrière. Pour Ja Morant, ça ressemblait à un nouveau test, lui qui s'était un peu vautré en play-in l'an passé contre Portland.

Opposé à Stephen Curry, le sophomore avait fort à faire pour tenter de déjouer les pronostics. Et ramener son équipe en playoffs trois ans après. L'accolade de fin de match entre le gamin et l'un des meilleurs meneurs de l'histoire en dit long sur ce duel qui a animé cette soirée de play-in.

Les deux hommes ont joué les yeux dans les yeux pendant 53 minutes. Sans que l'un ou l'autre ne flanche réellement. Le double MVP a été fidèle à lui-même avec 39 pions à 13/28. Mais 7 balles perdues. On peut également regretter qu'il n'ait pas eu la balle en mains lorsqu'il le fallait. Juste avant la prolongation. Ou encore à -3 quelques instants plus tard quand Jordan Poole se met la balle sur le pied.

En face, le 2e année a lui tout simplement sorti la plus belle partition de sa très jeune carrière avec 35 points, 6 rebonds et 6 passes. Entre lecture, pénétrations, et tirs dans la peinture dont il a le secret, Ja Morant a tout fait à la défense des Warriors. Quand ces derniers lui ont laissé de l'espace pour tirer, il a sanctionné. Avec 5 réussites primées, l'ancien de Murray State a même claqué son record en la matière.

Mais ce qu'on le retiendra le plus, c'est cette fin de match où le jeune homme a sorti sa cape. Une pass D pour le tir lointain de Xavier Tillman dans le corner. Puis deux pénétrations, dont une sur la tête de Curry. Pour passer à +3 et +5. Dans un match couperet, comme un Game 7 en fait, Ja Morant a montré ce qu'il avait dans le ventre.

"Honnêtement, j'adore la pression", dit-il. "J'ai l'impression que mon jeu s'élève à un autre niveau. Ce sont des shoots que je veux. J'ai toute la confiance du monde en mon jeu."

Celui qui s'est revendiqué top 5 meneur de la ligue a assumé. Maintenant, c'est un autre morceau qui s'offre à lui avec Utah. Memphis et son petit génie avanceront sans pression. Avec néanmoins une certitude, l'entrée de Ja Morant dans la cour des grands.

Ja Morant et Memphis sortent les Warriors et filent en playoffs !