Ja Morant ne rend pas les autres meilleurs, d’après Charles Barkley

Ja Morant fait quasiment l'unanimité en NBA, pour la manière dont il a rapidement haussé son niveau à la hauteur de celui de la plupart des stars de la ligue. C'est aussi le leadership du meneur All-Star et le côté spectaculaire de son jeu qui font qu'il est aussi apprécié. Il reste encore quelques sceptiques, ou en tout cas des observateurs qui en attendent plus de lui sur certains aspects.

Charles Barkley fait partie de ceux-là. Sur le plateau de TNT, juste après la défaite des Grizzlies sur le parquet de New Orleans, "Chuck" a semblé sous-entendre que Morant manquait peut-être un peu d'altruisme.

"La prochaine évolution pour Ja Morant, c'est d'arriver à rendre les joueurs autour de lui meilleurs. Quand tu es un grand joueur, tu es capable de prendre des shoots quand tu en as envie. Parfois, même si tu sais que tu peux aller contourner l'adversaire seul, tu dois penser à impliquer tel ou tel gars. Je crois qu'il n'a pas encore ajouté ça à sa panoplie".

Il faut évidemment distinguer le fait de faire des passes décisives et celui de rendre les autres meilleurs. Ja Morant tourne à 28.8 points et 7 passes de moyenne depuis le début de la saison. Il est possible que Barkley ait décelé une piste de progression pour le n°2 de la Draft 2019, mais ce dernier se chargera probablement de montrer qu'il n'est pas d'accord lors des prochains jours sur le parquet.

Memphis est pour le moment 6e de la Conférence Ouest, sans avoir pu compter sur Jaren Jackson Jr jusque-là et avec l'obligation de devoir se passer de Desmond Bane pour les trois prochaines semaines. Morant aura sans doute l'occasion de prouver qu'il est capable de sublimer le collectif des Grizzlies.

CQFR : Doncic fait encore un miracle, Brooklyn prend l'eau