Ja Morant ne veut pas être le nouveau visage de la NBA

Alors que la NBA cherche ses nouveaux visages après LeBron James et Stephen Curry, Ja Morant assure qu’il ne veut pas de ce rôle.

Avant d’affronter les Golden State Warriors (118-131), la star des Memphis Grizzlies Ja Morant a confié à The Athletic qu’il n’avait jamais cherché à être l’emblème de la ligue, comme a pu l’être Steph Curry.

« Je n’ai jamais voulu ça, pour de vrai », a expliqué Morant. « Honnêtement. »

Le meneur de 25 ans, longtemps présenté comme l’un des héritiers naturels de LeBron James, Stephen Curry et des autres, préfère se concentrer sur son jeu plutôt que sur le fait de prendre la relève des glorieux anciens.

« Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça », a-t-il ajouté. « Je joue au basket par amour du jeu, pas pour être le visage de la NBA. Je suis juste là pour jouer mon jeu. C’est ce qui m’a mis dans ces conversations - mais je ne m’y attache pas trop. »

Deux fois All-Star, Ja Morant a connu une ascension fulgurante avant d’être freiné par plusieurs controverses et suspensions. Pourtant, ses pairs continuent de le considérer comme l’un des talents majeurs de la nouvelle génération.

« Ces choses-là se font d’elles-mêmes », a déclaré Stephen Curry. « Il y aura toujours un nouveau groupe - Ja, Ant, Luka, Wemby, Shai, JT - mais je ne me suis jamais pris la tête avec ça. Quand je suis arrivé, personne ne parlait de “nouveau visage”. Ça se fait naturellement. »

Pour Morant, l’admiration de joueurs comme Curry ou Kevin Durant a bien plus de valeur que celle des médias.

« Ça compte bien plus pour moi », a-t-il affirmé. « Ces gars-là sont des légendes, des Hall-of-Famers. C’est juste du respect, le fruit du travail que je mets dans ce que je fais. »

Avant son duel face à Curry, le meneur de Memphis a aussi évoqué l’évolution du jeu de la star des Warriors :

« Tu as vu comment le jeu de Steph a évolué. Quand il est arrivé, il pouvait déjà shooter, mais ensuite le jeu s’est ralenti pour lui. C’est si facile pour lui maintenant. Tu peux juste essayer de lui rendre chaque tir un peu plus dur et prier pour qu’il rate. J’admire nos affrontements, parce que c’est toujours fun de jouer contre les Warriors. »

Et s’il ne veut pas être “le visage de la ligue”, que veut vraiment Ja Morant ?

« Juste être le meilleur Ja possible », a-t-il répondu. « On ne sait pas encore à quoi ça ressemble. »

Avant de conclure avec le calme et la confiance qui le caractérisent :

« Je ne serai jamais parfait sur le terrain, donc il y aura toujours quelque chose à améliorer. »

