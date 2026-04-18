Jalen Green avait une revanche à prendre sur les Warriors

Jalen Green n'a pas oublié sa seule expérience en Playoffs... L'an dernier, dès le premier tour des Playoffs, le jeune talent, à l'époque aux Houston Rockets, a subi la loi des Golden State Warriors en 7 matches. Auteur de performances globalement mitigées, il avait déçu.

Et après cette série, les Texans ont d'ailleurs décidé de dire stop en l'envoyant aux Phoenix Suns. Un peu moins d'un an plus tard, le joueur de 24 ans a pris sa revanche sur les Dubs. En Play-in, il a été le grand artisan du succès des Suns face aux Warriors (111-96).

Avec 36 points, 6 rebonds et 4 passes décisives, Green a sorti le grand jeu.

"Je me souviens de ce qu'ils ont fait l'an dernier. Et je ne vais pas oublier, car il s'agissait de ma première série en Playoffs. Comme je l'ai déjà dit avant, il y a une leçon à retenir dans toutes les situations. Ce n'est jamais un échec.

Tu te relèves toujours. J’ai clairement utilisé cette énergie, et on en a profité pour gagner le match. Je suis heureux pour ça", a résumé Jalen Green devant les médias.

Pour sa seconde expérience en Playoffs, Jalen Green va désormais défier, avec Phoenix, l'Oklahoma City Thunder. Autant dire qu'il va devoir être très performant pour aider son équipe à rivaliser...

Jalen Green insinue que Deni Avdija était avantagé par les arbitres