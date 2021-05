Jamais personne n’a pris aussi cher qu’OKC en ce moment, c’est très violent…

Il y a un peu plus d'un an, le Thunder était l'une des belles surprises de la saison et atteignait le 1er tour des playoffs. Dans le sillage de vétérans comme Chris Paul, Danilo Gallinari ou Steven Adams, et de jeunes talents comme Shai Gilgeous-Alexander. La saison régulière va bientôt prendre fin et c'est assez fou de voir à quel point la situation n'est plus la même.

Le tanking auquel tout le monde s'était préparé en 2020 après les départs de Russell Westbrook et Paul George a finalement été repoussé d'un an. Sam Presti est reparti de zéro ou presque, avec un nouveau coach, Mark Daigneault et la composition d'un roster parmi les plus jeunes jamais mis sur pied dans l'histoire de la NBA. Et malheureusement, ça se voit...

Depuis 25 matches, OKC prend très, très cher à chaque rencontre ou presque. Le Thunder a perdu 23 des 25 matches en question et les statistiques ne mentent pas. Si on a pu voir quelques uns des gamins de Daigneault montrer des choses intéressantes, notamment les Français Théo Maledon et Jaylen Hoard ou l'Ovni Aleksej Pokusevski, l'écart total subi lors de cette série est... historique.

OKC a perdu de 490 points en cumulé. Pour retrouver quelque chose de similaire, il faut remonter à 1993, lorsque les Mavs avaient cumulé 489 points de retard sur 25 matches.

Les fans doivent se préparer à souffrir encore un certain temps. Sam Presti s'est constitué un trésor de guerre avec 34 picks jusqu'en 2027 et il n'a pas prévu de l'utiliser tout de suite.

