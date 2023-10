James Harden : les Clippers s’activent pour un trade

Les Los Angeles Clippers n'ont pas abdiqué et travaillent toujours pour monter un trade pour James Harden.

Les Los Angeles Clippers n’ont pas renoncé à faire venir James Harden. En coulisses, ils continuent de s’activer pour assembler une contrepartie susceptible d’intéresser les Philadelphia Sixers. C’est ce que rapportent Zach Harper et Shams Charania de The Athletic :

« On me dit que Los Angeles a continué à rechercher des choix de drafts supplémentaires auprès d’autres équipes pour améliorer leur offre aux Sixers », explique ainsi Shams Charania.

Le nouveau pire ennemi de James Harden, Daryl Morey, est visiblement celui qui refuse que le deal se fasse pour le moment. Notamment en demandant Terance Mann (et plusieurs premiers tours de draft) qu’il sait intouchable.

Les Los Angeles Clippers n’ont pas de premier tour de draft avant 2027 et tentent donc d’en récupérer auprès d’autres équipes.

Pour rappel, James Harden a activé son option à 35,6 millions de dollars pour la saison 2023-24 en espérant qu’il serait tradé ensuite. A moins de dix jours du début de la saison, on en est encore loin.

Selon Nick Nurse, il a été très bon au training camp et lui-même apprécie les principes du nouveau coach de Philly. Il assure aussi qu’il a l’intention de jouer cette saison. Mais il n’a pas changé de position sur un point : sa relation avec Daryl Morey ne peut plus être réparée. D'ailleurs, en interview, le barbu ne prononce désormais plus le nom de celui avec qui il s'entendait si bien du temps des Houston Rockets. A chaque fois qu'il le mentionne publiquement, il utilise le terme front-office...

