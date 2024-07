Jaylen Brown s’en prend à Grant Hill : « C’est décevant »

Les choses se tendent de plus en plus entre Jaylen Brown et Team USA, ou plus précisément entre le MVP des Finales NBA 2024 et Grant Hill, le patron de Team USA. Non sélectionné dans la liste initiale pour les Jeux Olympiques, puis laissé à nouveau de côté lorsque Kawhi Leonard a quitté le groupe, l'ailier des Boston Celtics n'a que peu goûté ce qu'a dit le patron de USA Basketball à son sujet il y a quelques jours. Alors que Brown avait exprimé son scepticisme face à sa non-convocation en faisant un lien entre la présence de Nike autour de l'équipe et cette décision, Hill avait déclaré : "J'aime bien les théories du complot, mais là c'était vraiment une décision basée sur le basket".

LeBron James et Kevin Durant en feu : Team USA écrase la Serbie

Informé de ces commentaires, Jaylen Brown a tweeté dimanche : "Voir Grant Hill me traiter de théoricien du complot est décevant. Je suis l'un des vice-présidents du syndicat des joueurs depuis que j'ai 21 ans, donc j'ai une bonne compréhension des choses".

On n'est pas près de revoir Jaylen Brown sous le maillot de Team USA, lui qui a pourtant participé à la campagne du Mondial 2019. Son sentiment, qui peut se comprendre, est que Nike aurait fait pression pour qu'il ne soit pas sélectionné en raison de son soutien à Kyrie Irving lors de la suspension de ce dernier.

Jayson Tatum, son mea culpa sur les rumeurs autour de Jaylen Brown