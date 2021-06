Jayson Tatum a laissé une très grosse impression à Kevin Durant

Les Brooklyn Nets ont facilement pris le meilleur sur les Boston Celtics (4-1) lors du premier tour des Playoffs. Mais malgré la défaite de son équipe dans cette série, Jayson Tatum n'a vraiment pas démérité.

Malgré un match à seulement 9 points (touché à l’œil), il a ainsi tourné à 30,6 points de moyenne sur cet affrontement. Avec une pointe à 50 points pour arracher la seule victoire des siens. En face, Kevin Durant a été particulièrement impressionné par le jeune talent de 23 ans.

"Je suis dans la ligue depuis 13 ou 14 ans et j'ai commencé à analyser les rencontres, les séries, les joueurs contre lesquels j'ai joué. J'ai eu des séries contre Kobe (Bryant), LeBron (James), Tim Duncan, Jayson Tatum se trouve dans cette conversation.

Il est déjà un joueur d'élite à 23 ans et je me dis que je peux ainsi voir où cela va me mener. C'était donc un honneur de jouer contre lui", a estimé Kevin Durant pour son podcast.