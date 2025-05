Jayson Tatum : les raisons d’être optimiste

La rupture d’un tendon d’Achille est l’une des pires blessures qui puissent toucher un basketteur. A part Kevin Durant, aucun NBAer n’est réellement revenu à son véritable niveau après en avoir souffert. Mais pour Jayson Tatum, il y a des raisons d’être plus optimistes, selon un spécialiste de la pathologie.

Et ces raisons ne se limitent pas au fait qu’il a été opéré par le même chirurgien que Kevin Durant, le Dr. Martin O’Malley. Le CelticsBlog a interrogé un expert, le Dr. Lou Soslowsky, le fondateur du Penn Achilles Tendinopathy Center of Research Translation.

Pour lui, l’âge (27 ans) et la vitesse de prise en charge de Jayson Tatum sont extrêmement encourageants. C’est tellement rare qu’il n’y a d’ailleurs pas de data concernant la rémission d’une rupture d’un tendon d’Achille dans ces conditions.

Jayson Tatum a été opéré plus rapidement que n’importe qui ayant eu cette blessure

Pour rappel, c’est lundi dernier, en fin de 4ème quart-temps, que la star des Boston Celtics s’est blessé. Quelques heures après, il passait sous le billard. Quelque chose qui n’arrive jamais habituellement.

« C’est VRAIMENT atypique - même pour un athlète professionnel ou une célébrité, c’est atypique. Et c’est vraiment excellent », assure Soslowsky.

A titre de comparaison, Damian Lillard s’était rompu ce tendon un 27 avril et avait été opéré le 2 mai. DeMarcus Cousins avait dû patienter 5 jours entre la blessure et l’opération, Wesley Matthews 6 et Rudy Gay 5. Kevin Durant, l’athlète qui s’est le mieux remis de cette blessure avait patienté plus de 48 heures.

Le joueur n’est pas forcément dans la ville où il vit s’il se blesse à l’extérieur. Puis il y a les discussions entre l’équipe, l’agent, les proches, etc. Pour Tatum, c’est arrivé à New York, où officie le Dr. O’Malley, qui était disponible directement.

Pourquoi c'est une bonne nouvelle

La vitesse à laquelle il a été opéré (moins de 12 heures après) et son jeune âge font de lui un cas quasi unique. Soslowski explique d’ailleurs qu’il n’y a aucune donnée sur la vitesse de rémission dans ce cas-là. C’est tout simplement inédit !

Une chose est sûre selon lui, c’est que les chances de retrouver la fonctionnalité du tendon et son niveau de jeu sont décuplées. Et le risque de récidive est grandement réduit.

Soslowski explique en gros que le fait que les deux bouts de tendons aient été « rattachés » avant que beaucoup de réactions biologiques indésirables (formation de cicatrices) n’apparaissent est une excellente nouvelle.

Il assure en revanche que Jayson Tatum et le staff ne doivent pas en conclure qu’ils peuvent précipiter son retour.

« Je pense que la probabilité d’un retour la saison prochaine est assez basse. Et d’une certaine manière, c’est probablement aussi bien. »

Bref, pas de précipitations selon lui, mais un point dans six mois qui en dira plus. En tout cas, les chances de voir Jayson Tatum à nouveau au très haut niveau sont réelles. Et bien plus élevées que tous les cas précédents de NBAers ayant subi cette fichue rupture du tendon.