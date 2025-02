Jimmy Butler, Steve Kerr a ressenti un vrai déclic aux Warriors

L'échantillon est bien évidemment trop faible pour tirer de grands enseignements. Mais depuis l'arrivée de Jimmy Butler, les Golden State Warriors ont enregistré deux victoires en deux matches. Surtout, l'impression dégagée est bonne.

Entre Butler et Stephen Curry. Mais aussi au niveau de la dynamique collective des Dubs. L'entraîneur californien Steve Kerr a également senti un changement. En interne, le recrutement de l'ex-joueur du Miami Heat a apporté du renouveau.

Et enlisés dans une mauvaise période depuis plusieurs semaines, les Warriors avaient besoin d'un changement majeur.

"En faisant partie d'une équipe année après année, c'est toujours intéressant de voir les changements subtils dans la psychologie, l'émotion et la confiance d'un groupe. Parfois, cela dépend de l'équipe elle-même. Mais il y a d'autres facteurs liés au reste de la Ligue.

Par rapport à la situation des autres formations. Cette année, nous n'avions plus le 'truc' en plus. Peu importe comment vous voulez le décrire, nous n'avions pas ce 'truc'. Sans que ce soit la faute de quelqu'un.

Parfois, il faut du sang neuf. Je pense que la Conférence Ouest s'est beaucoup améliorée. Les équipes autour de nous se sont améliorées. Et franchement, nous avions besoin de ce que Jimmy nous apporte. La confiance d'une star. On peut sentir sa présence et sa force.

Je pense qu'il insuffle à l'équipe une certaine énergie. Une nouvelle énergie dont nous avions besoin", a ainsi analysé Steve Kerr pour 95.7 The Game’s.

Golden State avait besoin d'un changement de scénario. Peut-être même d'une direction claire avec un plan axé pour jouer le coup à fond sur le court terme. Et avec l'ajout de Jimmy Butler, les Warriors ont trouvé un but commun.

