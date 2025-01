Jimmy Butler veut être tradé par le Miami Heat

Le drama va-t-il bientôt prendre fin ? Jimmy Butler a en tout cas indiqué au Miami Heat qu’il veut que la franchise le trade, selon Shams Charania et Brian Windhorst d’ESPN.

D’après les deux insiders, il ne prévoirait même pas de donner au Heat une liste de destinations préférées. Concrètement, il est prêt à jouer n’importe sauf Miami. Et selon leurs sources, il prévoit de faire tout ce que le Heat lui demande de faire pendant ce process.

Jimmy Butler n'est plus heureux au Miami Heat

Pas vraiment une surprise vu toutes les rumeurs entourant Jimmy Butler ces dernières semaines. Pas vraiment une surprise non plus étant donné la conférence de presse qu’il a donnée après la défaite face aux Indiana Pacers la nuit dernière. Le joueur a scoré 9 points, passant à nouveau le quatrième quart sur le banc.

« Je veux retrouver ma joie à jouer au basketball. Où que ça puisse être, on verra ça très vite », a-t-il déclaré. « Je suis heureux ici, en dehors du terrain, mais je veux redevenir un joueur en quelque sorte dominant, je veux jouer au basket et je veux aider cette équipe à gagner, et pour le moment ce n’est pas ce que je fais. »

Quand les médias lui ont demandé s’il pouvait retrouver sa joie de jouer avec le Miami Heat, Jimmy Butler n’a laissé que peu de place au doute :

« Probablement pas. »

"Probably not." —Jimmy Butler when asked if he could get his joy back in Miami. pic.twitter.com/5gahEJxWM7 — SportsCenter (@SportsCenter) January 3, 2025

Une relation dégradée depuis le printemps dernier

L’été dernier, Jimmy Butler aurait pu prétendre à une extension de 113 millions de dollars sur deux ans. Mais dès le printemps, Pat Riley avait annoncé que l’équipe ne signerait pas cette extension avant le début de l’actuelle saison.

Surtout, depuis une sortie tranchante de Riley lors de sa dernière session de la saison 23-24 avec les médias, la relation entre le joueur et le président du Miami Heat est dégradée. Et ne s’est plus jamais améliorée.

Pour rappel, Jimmy Butler avait raté le premier tour des playoffs NBA face aux Boston Celtics. Il avait expliqué que le Heat aurait gagné la série s’il avait été en bonne santé. La réponse de Pat Riley ?

« Si tu n’es pas sur le terrain en train de jouer, tu devrais fermer ta bouche. »

Si certains y voyaient une manœuvre pour faire baisser le prix de Butler, Zach Lowe y voyait carrément une stratégie pour que les équipes approchent Riley sans que celui-ci n’est lui-même à sonder le marché. Les rumeurs ont commencé quelques jours après et n’ont depuis plus cessé, reprenant dès la fin de l’été.

Les propos qui auraient tout déclenché

Néanmoins, selon Shams Charania et Brian Windhorst, ce sont des propos tenus par des officiels de l’équipe qui auraient conduit Jimmy B a demandé son trade. Ces officiels auraient dit qu’il ne s’est pas donné à fond dans la victoire contre les Pelicans mercredi.

Pour son retour après 13 jours d’absence, Butler avait scoré 9 points, ne prenant que 5 tirs en 25 minutes. Erik Spoelstra ne l’avait pas fait jouer dans le quatrième, comme la nuit dernière.

« Je suis compétiteur quelle que soit la manière ; que je marque 9 points ou 29, je vais me donner à fond », a assurée joueur. « Vous ne pouvez pas dire que je ne joue pas dur. Ça peut donner cette impression parce que mon usage rate a baissé et que je ne tire pas beaucoup, mais vous ne pouvez pas dire que je ne joue pas dur. »

En 22 matches, Jimmy Butler a enregistré un « usage percentage » de 22,3 son plus faible total en 13 saisons. Parce qu’il n’est pas assez motivé comme le laissent penser ses dirigeants ou parce que Spo l’implique moins ?

Quoi qu’il en soit, la relation semble définitivement cassée.

CQFR : Stephen Curry à 100%, Jimmy Butler la tête ailleurs