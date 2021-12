Joel Embiid vs Kevin Durant, du gros chambrage mais avec respect !

Il s'agit, sans le moindre doute, du duel de la nuit. Pour le grand retour de Kevin Durant, sorti du protocole Covid, Joel Embiid a sorti le grand jeu. Ainsi, le Camerounais a mené les Philadelphia Sixers à la victoire sur le parquet des Brooklyn Nets (110-102).

Et entre les deux hommes, il y avait une vraie tension sur le terrain. Pourquoi ? Car le pivot des 76ers a de la mémoire. Il y a deux semaines, Durant, après un succès des siens, avait chambré les Sixers, qui avaient quitté le Barclays Center sur le "goodbye" de KD.

Joel Embiid voulait sa revanche

Ainsi, à 15 secondes de la fin de la partie, Embiid n'a pas résisté à la tentation de le chambrer à son tour. Après un panier pour tuer le match, le joueur de 27 ans a taquiné KD et les deux hommes ont échangé des amabilités. Le résultat ? Deux fautes techniques.

Puis au terme de la rencontre, le natif de Yaoundé a terminé son show avec ce fameux signe "goodbye". Face à un Durant un peu agacé qui lui a répondu avec des gestes. Malgré cette tension, Embiid a calmé le jeu face aux médias.

"Il s'agit de la meilleure équipe de la Conférence. Bien évidemment, je le respecte énormément. Par rapport à comment il se comportait la dernière fois, il s'agit de la même chose. Pour résumé, je lui ai rendu la pareille. Il y a beaucoup de respect. Je dis toujours aux gens que je pense pouvoir tout faire sur le terrain de basket, et qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent le faire. S'il y a un joueur que je pense être aussi talentueux, voire plus, que moi, c'est bien lui. J'ai donc beaucoup de respect pour lui. J'admire son jeu. Nous sommes simplement compétitifs. Et les victoires comptent, chacune d'entre elles, et c'est toujours bon de battre la meilleure équipe de la Conférence", a résumé Joel Embiid.

Avec sa personnalité, Embiid (34 points, 7 rebonds) s'est d'ailleurs sublimé dans ce contexte.

Le vrai but de Joel Embiid en arrivant aux Etats-Unis

Kevin Durant a adoré ça !

Et quid du ressenti de KD ? Comme Embiid, l'ailier des Nets a assumé ses responsabilités sur le plan sportif. Avec cette ambiance électrique, il a régalé pour son come-back : 33 points, 6 rebonds et 4 passes décisives.

Surtout, comme son adversaire, l'ancien des Golden State Warriors apprécie cette rivalité. Loin de s'offusquer du comportement de la star des 76ers, Durant a également clamé son respect pour son opposant.

"Si vous avez regardé Joel et moi jouer, c'est comme ça à chaque match, même au All-Star Game. Nous nous respectons tellement que le feu naturel de la compétition, je suppose, ressort. C'est l'essence de ce jeu et il faut leur faire savoir que nous arrivons avec la même énergie.J'aime l'énergie avec laquelle ils ont joué ce soir. Vous aimez la compétition, elle ne peut que vous rendre meilleur", a savouré Kevin Durant.

Et après une telle bataille, on peut d'ores et déjà assurer que KD a déjà coché la date du prochain match face à Philadelphie. Rendez-vous le 11 mars prochain pour un nouveau duel au sommet entre Joel Embiid et Kevin Durant ?

The jawing between Embiid-KD beforehand. Nets @ Philly on March 10 pic.twitter.com/kcYP6Y13sn — Anthony Puccio (@APOOCH) December 31, 2021

Joel Embiid mocking KD who made similar gestures following Brooklyn’s last W against Philly 🎥 @NetsOnYES pic.twitter.com/5FTPlRO1Rb — Anthony Puccio (@APOOCH) December 31, 2021



