Joel Embiid recadre Gilbert Arenas après sa sortie raciste

Un nouveau dérapage de la part de Gilbert Arenas. Après le match de préparation accroché entre Team USA et le Soudan du Sud (101-100), l'ancien meneur des Washington Wizards a réalisé une sortie raciste. En ciblant notamment l'intérieur Joel Embiid, accusé de "lâcher le match pour ses cousins".

Présent avec Team USA pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris, le Camerounais a été bien évidemment invité à réagir aux propos d'Arenas. Sans alimenter la polémique, le pivot des Philadelphia Sixers a tout de même recadré Arenas.

"Évidemment, je ne l'approuve pas. Je suis Africain, avant tout. Et je joue peut-être pour Team USA, mais je suis Camerounais avant tout. Je ne sais pas exactement ce qu'il a dit et je ne peux donc pas le commenter. Mais si c'est à ce point négatif, c'est tout simplement décevant.

Vous voyez ce que le basket-ball africain a fait pour que nous soyons dans cette position, pour que nous puissions avoir un certain impact. Même dans ma position, j'ai encore beaucoup d'impact là d'où je viens et sur tout le continent africain. Et cela ne s'arrêtera jamais.

Comme je l'ai dit, c'est vraiment malheureux (d'entendre de tels propos, ndlr). Surtout dans le monde actuel, il y a tellement de négativité", a soufflé Joel Embiid face à la presse.

Des propos tout simplement honteux de la part de Gilbert Arenas.

