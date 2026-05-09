La saison WNBA 2026 a débuté la nuit dernière avec trois matches et, cocorico, des Françaises se sont déjà distinguées, elles qui sont présentes en masse cette année dans la ligue !

New York Liberty 106-75 Connecticut Sun

Même décimé, avec les absences de Sabrina Ionescu et Satou Sabally notamment, New York a une belle force de frappe et n'a pas été inquiété le moins du monde par le Sun, torpillé (106-75) sans ménagement. Belle surprise au coup d'envoi, Marine Johannès et Pauline Astier étaient titulaires au sein du backcourt du nouveau coach Chris DeMarco, fraîchement arrivé des Warriors. "MJ" en a profité pour briller et compiler 17 points (à 5/9 à 3 pts), 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 28 minutes. Astier, rayonnante avec Prague, a vécu sa première apparition en WNBA sur 20 minutes avec une belle entame de match, puis des soucis de fautes (5 pts, 4 asts, 1 stl). Breanna Stewart, la star du Liberty, s'est promenée avec 31 points et 10 rebonds.

Marine Johannes tonight 🔥 • 17 points

• 5 rebounds

• 3 assists

• 3 steals

• 5/9 3PM

• 6/13 FG pic.twitter.com/0iGTRyTa5b — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 9, 2026

Seattle Storm 80-91 Golden State Valkyries

Il y avait pas moins de trois joueuses de l'équipe de France sur le parquet de Seattle pour le match entre le Storm et les Valkyries. Pas Iliana Rupert, dont on a appris la future maternité cette semaine et qui ne disputera pas la saison WNBA 2026. En revanche, sa coéquipière Janelle Salaün a tout simplement été la joueuse la plus impactante de son équipe et le moteur de la victoire de Golden State. L'ailière des Bleues est sortie du banc pour marquer 20 points à 5/11 à 3 points, pour épauler Veronica Burton (16 pts) et Gabby Williams, qui s'est contentée de 7 points, 6 rebonds, 4 passes en 24 minutes.

En face, Dominique Malonga a lancé sa saison avec une perf remarquée (21 pts, 8 rbds, 2 blks) sans être en mesure de permettre à Seattle d'éviter la défaite.

Janelle Salaün tonight 🔥 • 20 points

• 2 rebounds

• 7/16 FG pic.twitter.com/ICyf0QD7XD — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 9, 2026

Toronto Tempo 60-65 Washington Mystics

Washington a gâché la toute première sortie du Toronto Tempo en WNBA, en s’imposant 68-65 au bout du suspense. Shakira Austin a été décisive sur la ligne, avec quatre lancers inscrits dans les 18 dernières secondes, pour finir à 18 points et 11 rebonds. Sonia Citron a porté les Mystics avec 26 points, tandis que Kiki Iriafen a ajouté 12 points et 16 rebonds. En face, Marina Mabrey a marqué 27 points et Brittney Sykes 14, dont le premier panier de l’histoire du Tempo, mais Toronto a plombé sa soirée avec un terrible 17/63 au tir et 5/25 à trois points.