Jrue Holiday veut rester aux Celtics… mais aura-t-il vraiment le choix ?

Jrue Holiday s’est vite imposé comme l’un des piliers des Boston Celtics depuis qu’il a été envoyé dans le Massachusetts. Son arrivée s’est suivie d’un titre – le deuxième de sa carrière – en 2024. L’équipe entraînée par Joe Mazzulla n’a pas réussi à faire le doublé cette saison et elle est déjà à un tournant : il est probable qu’une partie de l’effectif ne soit pas reconduit l’an prochain. Le vétéran fait partie des joueurs susceptibles d’être transférés.

Pourquoi des ajustements quasiment inévitables ? Parce que les propriétaires s’apprêtent à payer une note très salée en incluant les taxes : 500 millions de dollars. Un montant astronomique qu’ils auraient éventuellement pu être prêts à débourser si jamais Boston visait encore le titre. Mais avec la blessure de Jayson Tatum, qui devrait manquer l’intégralité de la saison prochaine, on peut s’attendre à ce que les Celtics baissent d’un cran tout en restant compétitifs.

Jrue Holiday, justement, pense que ce groupe peut encore se mêler à la lutte pour le trophée, d’où son envie de rester. Mais avec un salaire à 30 millions de dollars et une cote encore intéressante chez les autres candidats au titre, il n’est pas à exclure que les dirigeants essayent de l’envoyer ailleurs pour faire des économies. Holiday a 34 ans et il en aura 36 au retour en forme de Tatum. Peut-être qu’il est même plus judicieux pour lui de rejoindre un autre favori afin de maximiser ses chances de décrocher une troisième bague. Même si ça implique un nouveau déménagement, ce qui n’est évidemment jamais facile pour les athlètes et leur famille.

