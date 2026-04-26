Karl-Anthony Towns, un triple-double à la Magic

Décisif avec un triple-double, l'intérieur des New York Knicks Karl-Anthony Towns voulait avoir un impact à la Magic Johnson.

Sur le début de ces Playoffs, les New York Knicks peuvent se reposer sur Karl-Anthony Towns. Solide sur cette série face aux Atlanta Hawks (2-2), l'intérieur a été le grand artisan du succès des siens dans le Game 4 (114-98).

Avec 20 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves a signé son premier triple-double en carrière en PO. Et l'international dominicain, avec cette copie XXL, a tenu à rendre un hommage à son idole, Magic Johnson.

Alors qu'il porte le numéro 32 en l'honneur de Magic, ce triple-double représente un moment spécial pour KAT.

"Cela veut dire beaucoup pour moi. Tout comme Magic, je parle toujours d'impact et de victoire, et pouvoir mettre mes coéquipiers en valeur est l'un des plus grands honneurs qui soient. J'ai juste l'impression que les occasions se sont présentées d'elles-mêmes.

Puis ce sont mes coéquipiers qui ont permis de concrétiser tout ça aujourd'hui. Ils ont fait de superbes courses et m'ont permis de réussir ces actions", a résumé Towns pour ESPN.

Lancés dans une bataille acharnée face aux Hawks, les Knicks ont grandement besoin d'un Karl-Anthony Towns à ce niveau. Et Magic Johnson incarne une belle source de motivation pour lui permettre d'avoir un impact global.

Karl-Anthony Towns en danger aux Knicks ?