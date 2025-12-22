Kenny Atkinson sous pression à Cleveland ?

Malgré son statut de Coach de l’année, Kenny Atkinson ferait face à une pression grandissante à Cleveland, dans un contexte sportif plus instable.

Malgré un CV solide et un statut encore récent de Coach de l’année NBA, Kenny Atkinson ne serait plus totalement à l’abri à la tête des Cleveland Cavaliers. Selon plusieurs échos rapportés par Marc Stein, la pression commencerait à monter autour du banc de Cleveland, dans un contexte sportif plus instable.

Des rumeurs persistantes en coulisses

Marc Stein explique avoir été surpris par la persistance de ces bruits de couloir.

« J’entends depuis plusieurs semaines, de manière assez étonnante, que la pression monte effectivement autour de Kenny Atkinson, même si j’ai eu du mal à y croire au départ », rapporte l’insider.

« Après tout, Atkinson est le Coach de l’année en titre et n’en est qu’à sa deuxième saison sur le banc des Cavaliers. »

Un statut qui, en théorie, devrait offrir une certaine protection… En théorie.

Une dynamique moins convaincante cette saison

L’arrivée d’Atkinson à Cleveland avait pourtant été spectaculaire. Pour sa première saison, les Cavaliers avaient démarré sur un 15-0, avant de conclure l’exercice avec 64 victoires. Cette année, le tableau est plus contrasté : 15 victoires pour 14 défaites, et une équipe qui peine à trouver de la constance.

Les inquiétudes se sont accentuées lors d’une récente séquence de quatre matchs en 13 jours, durant laquelle Cleveland a frôlé un 0-4 face à Washington, Charlotte et Chicago (deux fois), évitant de peu une série noire.

Dan Gilbert très mécontent ?

La situation aurait pris une autre dimension après un article de Chris Fedor pour The Cleveland Plain Dealer. Le journaliste y affirme que Dan Gilbert, propriétaire des Cavaliers, serait « très mécontent » de l’état actuel de l’équipe, alimentant les spéculations autour d’un possible remaniement.

Un élément toutefois à relativiser selon Marc Stein. Une source proche du dossier assure que cette insatisfaction ne devrait pas avoir de conséquences immédiates pour Atkinson. Toujours selon cette même source, Gilbert avait été l’un des plus fervents soutiens de sa nomination, lorsqu’il avait succédé à J.B. Bickerstaff.

Un bilan global toujours très solide

Malgré la turbulence actuelle, le bilan d’Atkinson à Cleveland reste excellent. Depuis son arrivée, il affiche un bilan cumulé de 79 victoires pour 32 défaites. Un total impressionnant, même si la saison dernière s’était terminée par une élimination en demi-finales de la Conférence Est face aux Indiana Pacers, un échec encore présent dans les mémoires.

À court terme, Kenny Atkinson ne semble donc pas directement menacé. Mais dans une NBA où les attentes sont élevées et la patience limitée, la dynamique des prochaines semaines pourrait peser lourd sur la perception de son travail à Cleveland.

Rudy Gobert assoit un peu plus sa place dans l’Histoire