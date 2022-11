On sent que Kevin Durant est un peu assis entre deux chaises. D'un côté il a envie de continuer à soutenir Kyrie Irving comme il l'a toujours fait depuis qu'ils ont décidé d'unir leurs forces à Brooklyn. De l'autre, il se rend bien compte du tumulte créé par son camarade et la manière dont les choses ont été gérées.

Interrogé par les médias lors du shootaround matinal avant le match du soir à Washington, KD a déclaré :

"C'est une situation malheureuse. Tout ça craint pour tout le monde. J'espère que l'on pourra passer outre ça. Je ne juge personne ici. Je n'ai juste pas aimé tout ce qui s'est passé. J'ai le sentiment que ce n'était pas nécessaire. On aurait pu continuer de jouer au basket et rester discret en tant qu'organisation. Je n'aime rien de tout ça".

Kevin Durant aurait probablement aimé qu'il n'y ait ni communication loupée de la part de Kyrie Irving, ni médiatisation de l'incident et représailles de la part des Nets.

C'est peut-être aussi ça, le souci de KD en termes de leadership. On a souvent l'impression qu'il est là, sans être là. Le voir continuer à jouer un basket d'élite avec tout ce qui se passe dans la franchise et après sa propre envie d'être tradé est prodigieux. Mais ça ne doit pas l'exonérer des responsabilités qui accompagnent ceux qui sont à l'origine d'un projet.

