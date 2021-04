Kevin Durant plus motivé par l’excellence que par les titres NBA

C’est bien évidemment plus facile à dire une fois qu’on a été champion NBA. Mais désormais, plus que les titres, c’est son développement en tant que joueur et l’excellence qui sont les moteurs de Kevin Durant.

C’est en tout cas ce que la star des Brooklyn Nets a raconté à Rachel Nichols dans une interview sortie dans SportsCenter. Après tout, il a déjà deux titres. Et selon lui, c’est avant tout la volonté d’être le meilleur joueur possible qui le motive au quotidien :

« Je ne m’attendais pas à ce que remporter un titre fasse de moi un homme plus heureux. J’attendais comme une fin de film - quand tu travailles si dur et que tout le monde te dit ‘Voilà ce pour quoi tu travailles, ce ballon doré (le trophée) et ces bagues’. Et je me suis dit ‘concentrons-nous sur ça’. Et je me suis mis en tête d’atteindre cet objectif, mais j’ai également réalisé qu’il y a beaucoup d’éléments qui interviennent et que je ne peux pas maîtriser.

Et une fois que j’ai gagné un titre NBA, j’ai réalisé que ce qui est important pour moi dans le basket, c’est le développement. Genre, à quel point je peux être bon ? Ce n’est pas le fait d’aller chercher ce titre. Ça, je l’apprécie, bien sûr, et je veux gagner, mais ce n’est pas l’alpha et l’omega de ce pour quoi je joue au basket. »