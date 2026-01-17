Kevin Durant, un retour de l’adresse pour un carton

De nouveau adroit à longue distance, l'ailier des Houston Rockets Kevin Durant a réalisé un véritable show.

A 37 ans, Kevin Durant a porté les Houston Rockets contre les Minnesota Timberwolves (110-105). Auteur de 39 points, l'ailier a fait la différence en retrouvant l'adresse à trois points (6/8) pour montrer la voie à son équipe à longue distance (12/28).

Une aubaine pour les Texans, en grande difficulté derrière l'arc depuis le début de l'année 2026. Avant ce match, ils tournaient à 24,6% (58/236) depuis janvier. Le pire pourcentage de l'histoire, avec au moins 200 tentatives, sur une période de 7 rencontres.

Pour relancer son équipe, Durant avait mis l'accent sur le tir à longue distance.

"Avant le match, j'étais vraiment concentré sur mes tirs à 3 points, sans me précipiter, en gardant mon rythme et en essayant simplement de reproduire la même performance en match. J'en étais conscient. Je savais que j'avais du mal avec les tirs à 3 points lors des derniers matches et je voulais changer la donne.

Mais ensuite, j'ai loupé des lancers francs. Donc je dois m'assurer que les deux fonctionnent en même temps", a insisté Kevin Durant face aux médias.

En leader, Kevin Durant a montré l'exemple aux Rockets. Et à eux de maintenir cette adresse à trois points.

