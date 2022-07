Les Raptors espèrent récupérer Kevin Durant en gardant Scottie Barnes

Tandis que plus de la moitié de la ligue essaie de récupérer Kevin Durant, les Toronto Raptors estiment être dans une excellente position par rapport à leurs concurrents. Ils espèreraient même conserver Scottie Barnes après le trade. C’est en tout cas ce qu’ils laissent transparaître.

Les Brooklyn Nets devraient se montrer patients avec le transfert de KD. Ils ont pour objectif d’obtenir la meilleure offre possible, quitte à laisser traîner un peu les choses. Alors les Raptors ne se précipitent pas, eux non plus.

Il n’est pas question, pour Masai Ujiri et son front office, de mettre Barnes sur la table aussi tôt dans les négociations. Ils seraient réticents à l’idée de s’en séparer, même pour un joueur du calibre de Durant, d’après le New York Post.

Rookie of the Year, l’ailier sort d’une première saison remarquable. Il affiche des moyennes de 15,3 points, 7,5 rebonds et 3,5 passes par match, à 49,2% au tir. Le tout avec une excellente défense, sans doute sa principale qualité. Il a montré de belles choses dans la plupart des domaines du jeu et semble avoir un immense potentiel. Il va de soi que Toronto tient à sa pépite.

Certains exécutifs perçoivent cependant la position de la franchise comme un levier pour les négociations. Il se pourrait donc que les Raptors finissent par se séparer de leur pièce la plus prometteuse pour activer le mode win-now. Un transfert qui ressemblerait alors à celui de Kawhi Leonard en 2018.

Les Nets sont formels : ils attendent un énorme package contre un Kevin Durant sous contrat jusqu’en 2026. Toronto est, certes, bien armé pour aller le chercher, mais Barnes pourrait être une condition sine qua non côté Brooklyn. Ujiri sera-t-il prêt à le sacrifier ? L’avenir nous le dira.

Pourquoi Kevin Durant a demandé à quitter les Nets