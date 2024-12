Kevin Durant, les Suns tremblent pour sa cheville…

Avec ou sans Kevin Durant, le visage des Phoenix Suns est totalement différent. Et malheureusement pour la franchise de l'Arizona, cette équipe risque de devoir faire sans l'ailier sur les prochains matches.

Lors de la victoire face aux San Antonio Spurs (104-93) la nuit dernière, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder a été touché au niveau de sa cheville. Sur une course en fin de deuxième quart-temps, KD a marché sur le pied de Julian Champagnie et a ensuite chuté en se tenant immédiatement la cheville.

Après ses lancer-francs, il a quitté le terrain et n'a donc pas été en mesure de reprendre le jeu. Pour le moment, les Suns attendent des examens pour connaître la gravité de cette blessure.

"Je pense qu'il a marché sur le pied de quelqu'un en transition, et à la mi-temps la douleur s'est renforcée. Nous devrons l'évaluer à nouveau demain matin, voir comment il se sent et comment la situation évolue pendant la nuit. Je n'en sais pas plus que le rapport de la mi-temps.

Nous allons voir comment Kevin se sent, et nous allons continuer à jouer", a ainsi fait savoir le coach Mike Budenholzer.

Pour les Suns, il faut espérer une très courte absence de Kevin Durant. Avec lui, Phoenix tourne en 10-2. Sans lui ? Le bilan est de 6 défaites pour 1 seule victoire...

Aux Suns, Kevin Durant fait la pluie et le beau temps