Kuminga expulsé après un geste envers l’arbitre, Kerr apprécie

Expulsé pour un geste envers l’arbitre après un no-call, Jonathan Kuminga quitte le match avant la pause. Mais au fond, Steve Kerr comprend et valide.

Match de présaison agité pour les Golden State Warriors à Portland. À la fin de la première mi-temps, Jonathan Kuminga a été expulsé suite à une contestation pour un coup de sifflet qu'il n'a pas eu, suivie d’un geste et d’une confrontation avec l’arbitre. Sanction immédiate : deux techniques et dehors.

Selon plusieurs comptes-rendus, l’altercation est intervenue après un no-call sur une pénétration. Kuminga s’avance vers l’officiel et un contact est évoqué par les témoins de la table de marque, ce qui a entrainé l’éjection.

Jonathan Kuminga has been ejected for apparently making contact with the official after not getting a foul call 😳 (h/t @Sudharsan_ak)pic.twitter.com/uZ1IRfFsPF — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) October 15, 2025

Avant de quitter le parquet, l’ailier affichait 7 points, 6 rebonds et 4 passes dans un rôle de titulaire en l’absence de Draymond Green. Stephen Curry termine à 28 points.

La scène a fait le tour du web en quelques minutes, alimentée par des angles de camera limités (diffusion de présaison) mais il semble y avoir un consensus sur la séquence et le fait que le Warrior a été un peu trop véhément envers l'arbitre sur sa protestation appuyée.

Steve Kerr a relativisé l’éjection. Le coach a salué l’état d’esprit de son ailier :

« Je n’ai aucun problème avec ça… J’adore sa manière de jouer, le feu, la passion. Ça ne me dérange pas du tout, en fait ça m’a plutôt plu. »

Côté terrain, Golden State boucle la nuit avec un bilan de présaison positif et des minutes utiles pour les nouveaux tandis que Portland, maladroit à 3 points, laisse filer une avance de 18 unités. Le staff des Warriors a rappelé après coup l’exigence disciplinaire sur ce type d’action en vue de la saison régulière.

Thompson et Alvarado se chauffent et s'échangent quelques claques