Kuminga expulsé après un geste envers l’arbitre, Kerr apprécie

Match de présaison agité pour les Golden State Warriors à Portland. À la fin de la première mi-temps, Jonathan Kuminga a été expulsé suite à une contestation pour un coup de sifflet qu'il n'a pas eu, suivie d’un geste et d’une confrontation avec l’arbitre. Sanction immédiate : deux techniques et dehors.
Selon plusieurs comptes-rendus, l’altercation est intervenue après un no-call sur une pénétration. Kuminga s’avance vers l’officiel et un contact est évoqué par les témoins de la table de marque, ce qui a entrainé l’éjection.
Jonathan Kuminga has been ejected for apparently making contact with the official after not getting a foul call 😳
Avant de quitter le parquet, l’ailier affichait 7 points, 6 rebonds et 4 passes dans un rôle de titulaire en l’absence de Draymond Green. Stephen Curry termine à 28 points.
La scène a fait le tour du web en quelques minutes, alimentée par des angles de camera limités (diffusion de présaison) mais il semble y avoir un consensus sur la séquence et le fait que le Warrior a été un peu trop véhément envers l'arbitre sur sa protestation appuyée.
Steve Kerr a relativisé l’éjection. Le coach a salué l’état d’esprit de son ailier :
« Je n’ai aucun problème avec ça… J’adore sa manière de jouer, le feu, la passion. Ça ne me dérange pas du tout, en fait ça m’a plutôt plu. »
Côté terrain, Golden State boucle la nuit avec un bilan de présaison positif et des minutes utiles pour les nouveaux tandis que Portland, maladroit à 3 points, laisse filer une avance de 18 unités. Le staff des Warriors a rappelé après coup l’exigence disciplinaire sur ce type d’action en vue de la saison régulière.
