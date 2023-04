L'histoire de la NBA est constitué de nombreux "et si". Eliminés des Playoffs ce mercredi, les Los Angeles Clippers le savent parfaitement... Et de son côté, le meneur des Dallas Mavericks Kyrie Irving a un regret par rapport à son passage aux Brooklyn Nets.

Pour le natif de Melbourne, les Nets allaient remporter le titre NBA en 2021 sans sa blessure contre les Milwaukee Bucks ! Pour rappel, lors du Game 4 du deuxième tour des Playoffs, le joueur de 31 ans s'est blessé à la cheville.

Forfait pour le reste de la série, Irving a vu son équipe perdre d'un rien contre la formation du Wisconsin (3-4), sacrée quelques semaines plus tard.

"L'un des moments les plus décevants et les plus douloureux de ma carrière. Si je ne me blesse pas lors de cette série, chacun d'entre nous dans cette équipe de Brooklyn serait champion. Il n'y a aucun doute là-dessus.

Je ne cherche aucune excuse. Il ne faut même pas penser à ça de ma part. Mais il faut réaliser que la santé est primordiale dans ce business. En Playoffs, tout peut arriver et le moindre détail peut changer le destin d'une équipe concernant le titre.

Je suis réaliste, et c'est en jouant le jeu du 'et si' que l'on fait naître les débats", a publié Kyrie Irving sur le réseau social Twitter.