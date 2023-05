La liste des Bleues pour préparer l’Euro… sans Marine Johannès

Jean-Aimé Toupane, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, a dévoilé le nom des 15 joueuses qui vont poursuivre la préparation pour l'Eurobasket 2023 qui débutera le 15 juin. Evidemment, une absence saute particulièrement aux yeux : celle de Marine Johannès.

La Fédération et la joueuse de l'ASVEL n'ont pas trouvé d'accord autour de leur différend sur la volonté de Johannès de passer cinq jours à New York pour des détails administratifs avec sa franchise du Liberty en WNBA, avant de rejoindre le groupe. Céline Dumerc, la GM des Bleues, et Jean-Aimé Toupane, le coach, ont répété ne pas vouloir faire de cas particulier et n'ont pas manifesté leur envie d'aller contre leur hiérarchie.

La France va donc tenter de remporter une compétition sans l'une de ses joueuses majeures et alors que cette impasse semblait clairement évitable.

Voici donc les joueuses qui se trouvent sur la ligne de départ, avant les derniers ajustements qui auront lieu avant la fin de la préparation. Gabby Williams, meilleure marqueuse des Bleues lors de la dernière Coupe du monde, est forfait en raison d'une blessure à la tête contractée avec l'ASVEL en fin de saison.

Arrières : Pauline Astier (Bourges), Romanie Bernies (BLMA), Marine Fauthoux (Basket Landes), Caroline Hériaud (Villeneuve), Leila Lacan (Angers)

Ailières : Marie-Paule Foppossi (Tarbes), Janelle Salaun (Villeneuve), Migna Touré (BLMA), Valériane Vukosavljevic-Ayayi (Prague)

Intérieures : Marième Badiane (BLMA), Alexia Chartereau (ASVEL), Helena Ciak (ASVEL), Sandrine Gruda (ASVEL), Iliana Rupert (Bologne)

