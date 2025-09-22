À 36 ans, Jimmy Butler utilise une méthode originale pour rester performant : le padel. Une préparation inédite pour le vétéran des Warriors.

À 36 ans, Jimmy Butler ne laisse rien au hasard pour aborder sa première saison complète avec les Golden State Warriors. L’ancien du Heat, arrivé dans la Bay Area lors de la trade deadline de février dernier, a révélé qu’il utilise une méthode plutôt inattendue pour se préparer : le padel.

Devenu président d’honneur de la Reserve Cup, un tournoi annuel disputé en Espagne, Butler n’y voit pas seulement un passe-temps.

« Je deviens meilleur sur le terrain de basket grâce à ça, je le pense vraiment », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec l’émission Power Lunch. « J’aime pratiquer beaucoup de sports différents pour me préparer à chaque saison. C’est un autre outil. Mon plus gros investissement, c’est que je m’améliore au basket à travers tout ça pour moi-même. »

Jimmy Butler insiste sur les bénéfices concrets :

« La coordination œil-main, les réflexes, la capacité à pivoter quand une balle rebondit sur un mur… Tous les mouvements, tout le travail physique que tu fais. Voir ces gars transpirer, c’est incroyable. (…) Ça peut clairement aider sur un parquet, je vous le promets. »

Depuis son arrivée à Golden State, l’impact de Butler est indéniable : 17,9 points de moyenne en 30 matchs, avec 5,5 rebonds, 5,9 passes et 1,7 interception. Surtout, les Warriors ont affiché un bilan de 23-7 avec lui dans le cinq, relançant leurs ambitions en playoffs.

Conscient du risque de blessure, le vétéran assure toutefois prendre des précautions :

« Bien sûr. Je ne vais pas à fond. (…) Oui, je joue, mais je ne cherche pas à taper la balle hors de l’arène. Je ne vais pas courir dehors pour la ramener. Mais j’aime faire semblant d’être un pro. J’aimerais penser qu’un jour je serai n°1 mondial. »

Une boutade pleine de confiance, qui résume bien l’état d’esprit de Butler à l’approche du coup d’envoi de la saison NBA. Entre padel et parquet, les Warriors espèrent que sa préparation portera ses fruits.

