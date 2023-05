Les Los Angeles Lakers ont perdu le Game 1 des Finales de la Conférence Ouest face aux Denver Nuggets (126-132). Une défaite qui trouve ses racines dans un début de partie totalement ratée. Dépassés par l’agressivité et le rythme de la franchise du Colorado, les Angelenos ont pris une gifle.

Pendant cette période, Nikola Jokic et ses partenaires ont aussi pleinement profiter des choix de l’entraîneur Darvin Ham. Pour le début de rencontre, le coach californien avait choisi de faire confiance à son cinq de départ du Game 6 face aux Golden State Warriors.

Avec Dennis Schroder titulaire et trois arrières, Ham voulait forcer Jokic à défendre sur Anthony Davis. Problème, le Serbe l’a très bien fait et en a profité pour faire un ravage à l’intérieur aux rebonds. Et à ce moment-là, certains se sont souvenus des rôles majeurs de Dwight Howard et même de JaVale McGee pour défendre sur Jokic dans la bulle en 2020…

Rui Hachimura, une première clé pour les Lakers ?

Mais en 2023, Ham n’a pas un pivot avec un tel profil pour "mettre un corps" devant le pivot des Nuggets. Pour autant, il a tout de même trouvé une solution : Rui Hachimura. Sans avoir la puissance de Jokic, le Japonais reste un véritable athlète. Et sans contenir son adversaire, il peut au moins le gêner.

Ainsi, la belle remontée des Lakers s’est enclenchée lors de son passage sur le parquet. En premier défenseur sur Jokic, l’ex-joueur des Washington Wizards a tenté de compenser son déficit physique avec son activité.

En plus de son efficacité offensive (17 points à 8/11 aux tirs), il a surtout pensé sur le plan défensif. C’est simple, en tant que "premier défenseur" sur Jokic, Hachimura a fait mieux que Davis !

Jokic face à Davis : 55 possessions, 1,45 points par action, 66% aux tirs.

Jokic face à Hachimura : 15 possessions, 0,67 points par action, 20% aux tirs.

Attention, il y a tout de même une nuance à apporter. Dans son duel face au Serbe, AD était souvent en un-contre-un. De son côté, Hachimura peut compter sur la seconde lame AD pour venir l’épauler et incarner une menace supplémentaire pour le Joker. Notamment pour dévier ou gêner certaines passes. En tout cas, l'alternance s'est avérée payante, comme en témoigne Darvin Ham :

"Il faut parfois changer les duels et tester différents défenseurs. Cela nous a permis de revenir dans le match." "Je pense que cela va être important pour moi dans cette série parce qu'ils sont très grands et nous avons besoin de taille. Je pense que ce sera une bonne série", a apprécié Rui Hachimura.

Pour Los Angeles, il s’agit d’une première piste pour "limiter" Nikola Jokic. Car les Lakers ne peuvent pas se permettre de prendre le bouillon à chaque match comme dans le premier quart-temps…

Nikola Jokic sur les Lakers : « Une équipe complètement différente »

LeBron James se fait plaisir sur Jamal Murray

Obligés de courir après le score, les Lakers ont longtemps survécu grâce à leur adresse extérieure. Mais pour vraiment recoller, les Angelenos ont utilisé Anthony Davis à l’intérieur. Et surtout LeBron James.

Comme souvent dans cette campagne de Playoffs, le visage californien change drastiquement quand le King parvient à se mettre en action. Avec 26 points, 12 rebonds et 9 passes décisives, il a encore repoussé les limites pour un vétéran de 38 ans.

Et surtout, il a accéléré après la pause. En inscrivant 15 de ses 26 points lors de la seconde période, LBJ a été l’un des moteurs de la remontée des siens. Comment ? En demandant, encore et encore, à ses partenaires de faire les écrans pour le placer face à Jamal Murray.

Rapidement limité par les fautes, le Canadien a sérieusement eu du mal à s’opposer face à la puissance physique du natif d’Akron.

"Il faut que cela fasse partie de notre plan d'attaque. Murray avait des problèmes de fautes, et il était donc la cible évidente que nous avons essayé d'atteindre", a admis Ham.

Surtout, avec sa lecture de jeu, le King a été capable de punir quand les Nuggets ont refusé de "switcher". A deux reprises, il a ainsi délivré deux caviars pour Austin Reaves, seul à longue distance, dans le money-time. Bien évidemment, il faudra suivre avec attention les ajustements de Michael Malone face à ces deux solutions pour les Lakers.

Mais en attendant, Los Angeles, pas si loin d’un hold-up sur un Game 1 très mal embarqué, ont des motifs d’espoir dans cette série.

"Nous allons être meilleurs. Nous savons que nous n'avons pas joué à la hauteur de nos capacités en première période... Mais nous serons meilleurs dans le deuxième match, c'est certain", a promis LeBron James.

Les Lakers ont perdu un match, mais ont entrevu des solutions. Perdre pour apprendre et mieux s’ajuster. Reste à savoir si l’apprentissage sera suffisant pour faire tomber les Nuggets.

Podcast #91 : Autopsie des illusions perdues – Sixers, Suns, Knicks & Warriors