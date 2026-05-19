Auteur de 41 points et 24 rebonds contre le Thunder, Victor Wembanyama a réagi avec beaucoup de recul à la question de savoir s'il est meilleur joueur du monde.

Victor Wembanyama continue de marcher sur les playoffs NBA, mais le Français refuse encore de se placer lui-même au sommet de la hiérarchie mondiale.

Après la victoire spectaculaire des Spurs contre le Thunder lors du Game 1 des Finales de conférence Ouest, Victor Wembanyama a été interrogé en conf de presse sur une question devenue incontournable après sa démonstration : se considère-t-il désormais comme le meilleur joueur du monde, comme le pense Stephon Castle ?

La réponse du Français a été à l’image de son attitude depuis le début de sa carrière : calme et mesurée.

« Est-ce que je le ressens maintenant ? Là, surtout, je ressens que je suis fatigué », a répondu Wembanyama après avoir joué 49 minutes. « Ce n’est pas une question que je me pose actuellement. On verra. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre, donc il y a 8 milliards d’opinions. »

Quelques minutes plus tôt, le Français venait pourtant de signer l’un des plus grands matches de l’histoire récente des playoffs : 41 points et 24 rebonds dans une victoire 122-115 après deux prolongations sur le parquet d’OKC.

Une performance qui l’a fait entrer dans un cercle extrêmement fermé. Victor Wembanyama est devenu seulement le deuxième joueur de l’histoire, avec Wilt Chamberlain, à compiler au moins 40 points et 20 rebonds pour son premier match en Finales de conférence.

Il a également rejoint David Robinson comme seuls joueurs de l’histoire des Spurs à avoir signé un match de playoffs à plus de 40 points et 20 rebonds.

Omniprésent, Wembanyama a aussi pesé défensivement. Il a notamment aidé son équipe à limiter le nouvel MVP Shai Gilgeous-Alexander à un 7/23 au tir.

Mais malgré cette nouvelle démonstration, le Français préfère surtout retenir le message collectif envoyé par San Antonio.

« Le message, c’est que notre équipe est prête à jouer dans n’importe quel environnement, contre n’importe qui », a expliqué Wembanyama. « On a encore énormément à apprendre, mais notre effort doit être supérieur à celui des autres. Et ce soir, on a été infatigables. »

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