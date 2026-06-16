Dès son plus jeune âge, Rick Brunson a obligé son fils à jouer de la main gauche. Une décision qui a contribué à façonner la star actuelle des Knicks.

Aujourd'hui, Jalen Brunson est considéré comme l'un des meneurs les plus difficiles à défendre de la NBA. Son sens du rythme, ses changements de direction et sa capacité à attaquer des deux côtés du terrain font partie de ses plus grandes forces.

A ce titre, il est une nouvelle preuve que les joueurs gauchers ont un petit quelque chose en plus. Mais ce que peu de fans savent, c’est que la star des New York Knicks est en réalité... droitière.

C'est une vieille histoire racontée par le New York Daily News en 2023, bien avant le titre remporté cette saison par Brunson avec New York.

« Tire avec la main gauche »

Tout a commencé lorsqu'il était enfant.

Son père, Rick Brunson, ancien meneur NBA et lui-même gaucher, lui répétait sans cesse la même consigne devant son panier miniature.

« Tire avec la main gauche. Tire avec la main gauche. »

À force de répétition, le jeune Jalen a développé son jeu principalement avec sa « mauvaise » main, la non-naturelle.

Pourtant, dans la vie quotidienne, rien n'a changé.

Il écrit de la main droite, mange de la main droite et reste naturellement droitier.

Un avantage devenu une arme

Selon Brunson, cette particularité lui donne encore aujourd'hui un avantage.

« Il n'y a pas beaucoup de gauchers. Tout est inversé pour les défenseurs. Je pense que c'est simplement un peu atypique. »

L'avantage est double. Les défenseurs sont moins habitués à faire face à un gaucher, mais Brunson conserve également une aisance naturelle lorsqu'il attaque vers sa droite.

À l'époque, Tom Thibodeau expliquait d'ailleurs que cette capacité à être dangereux dans les deux directions compliquait considérablement le travail des défenses.

Un père qui avait tout prévu

L'ancien coéquipier de Brunson à New York, Derrick Rose, avait lui-même été impressionné par cette méthode éducative.

« Je lui ai demandé comment il avait fait. Il l'a rendu gaucher. Il n'était pas gaucher au départ, mais Rick l'a rendu gaucher », racontait alors Rose.

L'ancien MVP expliquait même s'inspirer des conseils de Rick Brunson pour l'éducation basket de son propre fils.

Une idée pour ses futurs enfants ?

Interrogé en 2023 sur la possibilité de reproduire la même méthode avec ses futurs enfants, Jalen Brunson avait répondu avec le sourire :

« Ce serait une possibilité, c'est sûr. Je pense que ça m'a plutôt réussi. »

Trois ans plus tard, avec un titre NBA et un trophée de MVP des Finales dans sa collection, difficile de lui donner tort.

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