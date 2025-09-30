LeBron James donne un indice sur sa date de retraite (ou pas)

Mais combien de temps va encore jouer LeBron James ? Le King va entamer sa 23eme saison en NBA et il fêtera ses 41 ans en décembre prochain. Pourtant, il fait toujours partie des joueurs stars de cette ligue et tournait à plus de 24 points, 7 rebonds et 8 passes la saison dernière. Il est sur le déclin, oui, mais il part de tellement haut qu’il reste de la marge avant qu’il soit complètement cramé. Certains l’imaginent arrêter à l’issue de la saison. D’autres le voient continuer encore longtemps. Lui dit que sa retraite approche mais sans vraiment s’exprimer sur le sujet. Il donne tout de même quelques indices de temps en temps. Hier, lors du Media Day, il a dit qu’il ne ferait pas tout pour jouer avec son fils Bryce, nouveau freshman de l’université d’Arizona, après avoir déjà partagé le vestiaire avec son aîné Bronny l’an dernier (et cette saison).

« Je n’attend pas Bryce, non. Il vit sa propre vie maintenant, à la fac. On verra bien ce qui va se passer cette saison ou la suivante mais je ne sais pas quand il va arriver en NBA. Nous avons nos propres délais et je ne sais pas s’ils matchent entre eux. »

Bryce James pourrait éventuellement se présenter à la prochaine draft selon ses performances avec les Wildcats. Ce qui ouvrirait la porte à une nouvelle réunion de LeBron James avec ses fils… s’il ne tire pas a révérence d’ici là. Mais si jamais Bryce venait à rester plus longtemps en NCAA, on croit comprendre que LBJ a tout de même l’intention d’arrêter d’ici au maximum deux ans.

LeBron James a-t-il trouvé la solution pour mieux cohabiter avec Luka Doncic and co ?