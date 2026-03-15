Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick a souligné le sacrifice physique de LeBron James sur une action déterminante.

Luka Doncic et Austin Reaves ont été les héros de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets (127-125). Le Slovène a inscrit le tir de la victoire, alors que l'Américain a arraché la prolongation sur une action décisive. Mais LeBron James a aussi joué un rôle clé.

Auteur de 17 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, l'ailier a pesé sur les débats. Puis dans le money-time, il a signé une action déterminante : à la bataille pour un rebond, à 111-112 à moins d'une minute de la fin, il n'a pas hésité à se jeter au sol pour récupérer le ballon.

A 41 ans, dans un match de saison régulière, il s'agit tout de même d'un signal de son implication. Et son coach JJ Redick a tenu à mettre en avant ce "sacrifice" physique.

"Après le match, je lui ai dit : 'Je te regarde depuis 23 ans en NBA et je t'ai observé pendant 3 années au lycée, mais je ne t'ai jamais vu plonger comme ça.' Et il m'a répondu : 'Tu as raison, je n'avais jamais fait ça.'

C'était génial. Je sais très bien comment il va se sentir demain, mais c'est une action gagnante. Les fautes provoquées et la bagarre pour les ballons perdus... Tant de joueurs ont réalisé des actions décisives, ils ont été à la hauteur de nos demandes : traiter ce match comme en Playoffs", a salué JJ Redick face aux médias.

Pour les Californiens, il s'agit d'un bon signe. Les Lakers ont besoin d'un LeBron James engagé pour viser loin.

LEBRON DIVING ON THE FLOOR AT AGE 41 😳 HUSTLE BY THE KING 👑 pic.twitter.com/wZ9PCoNzZ8 — ESPN (@espn) March 15, 2026

Quelle serait la meilleure destination pour que LeBron fasse ses adieux à la NBA ?