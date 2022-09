LeBron James heureux de retrouver Dennis Schröder aux Lakers

Après son EuroBasket de haut vol, l’ajout de Dennis Schröder apparaît comme une superbe opération pour les Los Angeles Lakers. Cette signature semble également ravir LeBron James, qui a déjà évolué à ses côtés en 2020-2021. Une réunion très prometteuse.

Après deux saisons décevantes, l’été 2022 s’annonçait comme un véritable tournant dans le projet sportif des Lakers. Une nouvelle désillusion serait brutale pour la franchise aux 17 titres, championne il y a seulement deux ans.

Au-delà de l’extension de LeBron James et du trade de Patrick Beverley, le recrutement de Schröder est l’un des mouvements les plus importants de l’intersaison. Son contrat d’un an pour 2,64 millions de dollars a tout d’une très belle affaire pur Los Angeles. C’est pourquoi, dans sa story Instagram, le King a tenu à manifester son enthousiasme lorsque la nouvelle est devenue officielle.

LeBron on Dennis Schroder being back with the Lakers. ✊ pic.twitter.com/9iKMKEonUM — Hoop Central (@TheHoopCentral) September 17, 2022

Lors de son année aux Lakers, Dennis Schröder affichait des moyennes de 15,4 points et 5,8 passes par match sur des pourcentages relativement faibles. Dans les discussions pour le titre du sixième homme de l’année la saison précédente, ses performances étaient teintées d’une légère déception.

En 2022-2023, le meneur aura alors l’opportunité de se racheter. Il s’est montré sous son meilleur jour avec l’équipe d’Allemagne pendant l’EuroBasket. 21,6 points et 7,3 passes de moyenne sur la compétition, en tant que première option de sa sélection. Il n’a fallu qu’une heure après son dernier match — avec 30 points et 8 passes contre l’Espagne — pour que les Lakers lui mettent le grappin dessus.

Tant pour Schröder que sa franchise, les attentes sont donc au maximum pour l’exercice à venir. Une nouvelle saison hors des playoffs ou une quelconque élimination prématurée risquerait de faire d’importants dégâts dans le vestiaire.

