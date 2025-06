Le 1er tour de la Draft NBA 2025 est passé et il faudra évidemment attendre demain matin pour se prononcer totalement sur l'ensemble des 59 choix (les Knicks ont été privés du leur pour tampering). En attendant, il y a quand même quelques dossiers intéressants et des joueurs dont on peut déjà imaginer qu'ils créeront la surprise et seront considérés dans quelques années comme des "steals", des affaires incroyables, parce que sélectionnés trop bas. A chaud, on en a listé quelques uns.

Draft 2025 : Tous les picks du 1er tour

Hugo Gonzalez (Boston Celtics) en #29

Brad Stevens a tout de suite écarté la piste d'un draft and stash. Hugo Gonzalez va venir à Boston dès la saison prochaine et le General Manager des Celtics pense qu'il fera partie de la rotation. L'Espagnol n'a que 21 ans mais joue avec le Real Madrid depuis qu'il a 16 ans. En toute fin de premier tour, pouvoir sélectionner un garçon qui a une belle vision de jeu, de superbes qualités athlétiques et un moteur à la Rudy Fernandez, ça ressemble quand même à une très belle affaire pour une équipe obligée de se reconstruire partiellement à moindre frais.

Hugo Gonzalez brings outstanding physical tools, defensive versatility, high-level intensity, and winning qualities on both ends of the floor. He wreaks havoc in passing lanes and as a rim-protector, while moving the ball unselfishly and flying out energetically in transition. https://t.co/NZt7IgQmrK pic.twitter.com/Nbc1zFapai — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 19, 2025

Carter Bryant (San Antonio Spurs) en #16

Les gens sont partagés sur son cas. Certains l'imaginent hors de la rotation sur sa première saison en NBA, d'autres capables d'être tout de suite déterminant par son activité et sa défense pour incarner le 3 and D de l'avenir des Spurs. Si ce dernier scénario se matérialise, l'avoir pris en #16 sera forcément considéré comme un coup de maître. Sur la personnalité, San Antonio tient en tout cas un garçon tourné vers les autres (il a grandi dans une famille de sourds et malentendants et en a fait la cause à défendre durant sa carrière) et dont les qualités humaines lui permettront d'être rapidement apprécié dans le vestiaire.

An absolute steal. Carter Bryant, welcome to San Antonio pic.twitter.com/dlrI2Rq7Os — Evan (@Evtowns) June 26, 2025

Khaman Maluach (Phoenix Suns) en #10

Maluach est le jeune big man avec le plus gros potentiel de cette cuvée et n'est sans pas que le 10e meilleur potentiel tous postes confondus. Les Suns avaient besoin d'un pivot et ont saisi l'aubaine, personne n'ayant drafté le Sud-Soudanais plus tôt. Il a beau être assez brut offensivement, sa mobilité et ses instincts défensifs en font un superbe prospect à l'intérieur pour amorcer la reconstruction de la franchise.

Phoenix is drafting Duke big man Khaman Maluach with the No. 10 pick 😤 The freshman has a 7-5 WINGSPAN 😱 pic.twitter.com/hZOyr1mlV6 — Bleacher Report (@BleacherReport) June 26, 2025

Asa Newell (Atlanta Hawks) en #23

Excellent fit avec Atlanta, qui a besoin de qualités athlétiques, d'explosivité et de dissuasion dans son secteur intérieur. Newell, qui était l'un des camarades de Cooper Flagg à la Montverde Academy et s'est distingué à Georgie cette année (dans le meilleur cinq freshman de la SEC) à coups de tomars puissants et d'actions défensives survitaminées. Si on le considère comme un steal, c'est parce que son tir extérieur est en développement et pourrait le rendre assez terrifiant s'il parvient à l'appliquer avec confiance et une certaine efficacité.