Les Nuggets sont décidément des gros poissards

Jonas Valanciunas va lui aussi manquer quatre semaines suite à sa blessure au mollet. Les Denver Nuggets sont plombés par les blessures.

Quand les Denver Nuggets ont appris que Nikola Jokic manqueraient quatre semaines en raison d’une hyperextension du genou, ils ont dû se sentir satisfaits d’avoir finalement réussi à convaincre Jonas Valanciunas de jouer la saison avec eux quand ce dernier espérait rejoindre l’Europe l’été dernier. Parce que le Lituanien, back-up du Serbe, est un pivot titulaire en puissance en NBA et il allait donc assurer l’intérim. Sauf qu’un malheur n’arrive visiblement jamais seul.

Dès son premier match dans le cinq, Valanciunas s’est blessé au mollet. Le verdict est tombé : là aussi quatre semaines d’absence. Les Nuggets vont donc devoir jouer un mois entier sans pivot NBA référencé. C’est le jeune DaRon Holmes qui se retrouve désormais en charge de tenir les deux raquettes.

Tout ça au moment où Denver évolue sans Aaron Gordon (ischios) et Christian Braun (cheville) depuis plusieurs semaines maintenant. Un troisième titulaire, Cam Johnson, est lui blessé au genou. Sans oublier Jokic. Les Nuggets évoluent donc avec un seul membre habituel du cinq majeur, Jamal Murray, et ils sont désormais privés de leur remplaçant le plus important dans le contexte actuel.

La franchise du Colorado entre en plus dans une période importante avec de nombreux matches à disputer dans les prochaines semaines. Elle occupe pour l’instant la troisième place de la Conférence Ouest mais reste sous la menace de ses poursuivants, notamment les Houston Rockets et les San Antonio Spurs.

