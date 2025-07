Les Rockets réussissent encore un joli coup

Les Houston Rockets font vraiment une superbe intersaison. Sur le papier, en tout cas, le roster a de la gueule et les moyens de ses ambitions, avec les arrivées de Kevin Durant, Dorian Finney-Smith et Clint Capela pour ne citer qu'eux. Ime Udoka a reçu un nouveau renfort ces dernières heures et il colle parfaitement au profil de cette équipe : Josh Okogie, qui débarque pour un an et 3.5 millions de dollars.

*Même si cette arrivée peut paraître anecdotique en termes de standing par rapport à celle de KD notamment, l'international nigérian ressemble à une très bonne pioche. Coupé par les Hornets après un passage très discret au sortir de saisons intéressantes avec Phoenix et Minnesota, Okogie est un excellent défenseur sur l'homme et un intercepteur élite : au ratio steals/100 possessions la saison dernière, parmi les joueurs qui ont disputé au moins 600 minutes, l'ancien de Georgia Tech arrive en troisième position derrière les cracks défensifs que sont Dyson Daniels et Alex Caruso.

L'échantillon est mince (16 matches), mais avec un coach à l'ADN plutôt défensif comme Udoka, il devrait pouvoir trouver une place dans la rotation. En termes de longueur et de capacité à switcher en défense, les Rockets sont assez effrayants, avec 10 joueurs dont l'envergure est d'au moins 2,13m, dont Okogie. Il manque sans toujours un peu de force de frappe offensive à cette équipe, mais l'intersaison n'est pas terminée et Houston a tout de même réussi à finir 2e à l'Ouest la saison dernière avec un groupe un moins talentueux.

A l'heure actuelle, les Rockets peuvent ainsi aligner des line-up avec : Kevin Durant, Alperen Sengun, Jabari Smith Jr, Fred VanVleet, Amen Thompson, Dorian Finney-Smith, Tari Eason, Steven Adams, Clint Capela, Jeff Green, Josh Okogie, Reed Sheppard et Jae'Sean Tate.

Kevin Durant, le détail du premier trade à 7 équipes de l’histoire