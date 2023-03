Michael Jordan propriétaire majoritaire des Charlotte Hornets, ça sent la fin ! D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski ce vendredi, l'ancien joueur des Chicago Bulls se trouve en discussions avancées pour vendre une grande partie de ses parts de la franchise de Caroline du Nord.

Si une opération n'est pas forcément imminente, les négociations sont sérieuses entre His Airness et un groupe mené par Gabe Plotkin, déjà propriétaire minoritaire, et Rick Schnall, propriétaire minoritaire des Atlanta Hawks.

Dans l'hypothèse où ce deal se concrétise, MJ ne devrait cependant pas totalement quitter Charlotte. Malgré une passation de pouvoir attendue à la tête de la formation, la légende de la NBA devrait rester parmi les propriétaires minoritaires des Hornets.

En tout cas, il s'agirait de la fin d'une aventure peu brillante sur le plan sportif pour la version "propriétaire" de Jordan. Arrivé aux commandes de cette organisation en 2010 pour 275 millions de dollars, le natif de Brooklyn n'a pas franchement excellé dans ce rôle. Avec quelques décisions douteuses dans sa gestion.

Par contre, financièrement, Michael Jordan, 13 ans plus tard, risque de réaliser une énorme plus-value. Car en 2023, les Hornets sont quasiment estimés à 2 milliards de dollars...

